Ola de violencia: asesinan a seis mujeres el fin de semana en el estado

En el transcurso del último fin de semana, comprendido del viernes 7 al domingo 9 de julio, la Fiscalía General del Estado contabilizó la muerte de por lo menos seis mujeres, dentro de las cuales se encuentra una menor de siete años de edad y una joven de 21 años, las cuales perdieron la vida el pasado domingo en la ciudad de Chihuahua.

Dentro de la misma capital, se registró también el intento de una privación de la libertad de una mujer de 26 años de edad, quien se encuentra embarazada y quien al parecer logró escapar de la cajuela de un vehículo, además al tener una valoración médica se desprendio que la misma contaba con un disparo de arma de fuego y varios signos de violencia en distintas partes del cuerpo.

Una mujer fue localizada muerta en Ciudad Juárez / Foto: El Heraldo de Juárez

Las circunstancias exactas de cada caso aún se encuentran en proceso de investigación por parte de las autoridades correspondientes, quienes están trabajando arduamente para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Los registros generados por la Fiscalía General del Estado se concentran en la ciudad de Chihuahua con tres casos, así como tres casos más en la zona norte, donde se contempla dos casos en la frontera y uno más en Nuevo Casas Grandes, según el último reporte obtenido por las autoridades estatales.

En la ciudad, durante el domingo se registró la muerte de la joven Ariadna Yoali Arzate Ruiz, quien contaba con 21 años de edad y quien murió a causa de lesiones punzocortantes que fueron producidas por arma blanca, la cual fue generada en la zona torácica, según esclarecieron los elementos forenses que analizaron el cuerpo.

Al momento no se ha obtenido mayor información sobre la forma o el motivo por el cual la joven perdió la vida, sin embargo, se esclareció que la joven se encontraba viviendo en un departamento ubicado en la colonia Linss, donde al parecer ingresó un sujeto y la habría apuñalado, según los primeros indicios.

La joven era una reconocida estudiante de la Universidad Tecnológica de Chihuahua y de acuerdo a los familiares y amigos, no contaba con algún conflicto con alguna otra persona, ni contaba con pareja sentimental y era una persona dedicada y centrada en los estudios según refirieron varias personas cercanas a ella.

El segundo de los casos fue la muerte de la niña Miranda, quien fue trasladada a las instalaciones de un hospital, con una serie de golpes importantes, por lo que finalmente murió a raíz de estos hechos, según informó el personal médico que se hizo cargo de realizar el llamado a los números de emergencia.

Este trágico evento ocurrió después de que la menor fuera trasladada por sus padres al centro médico debido a dificultades respiratorias y presentar hematomas lineales en su rostro, brazos, espalda y piernas. A pesar de recibir atención médica en el área de choque del hospital, la pequeña falleció a las 17:42 horas.

El ingreso de la niña al hospital desencadenó una serie de acontecimientos, ya que los padres de la menor fueron detenidos por el personal de Seguridad Pública Municipal presente en el lugar. Las autoridades correspondientes posteriormente entregaron a los detenidos a la Fiscalía General del Estado para dar inicio a las investigaciones pertinentes.

El trágico homicidio de esta menor ha generado conmoción y consternación en la comunidad. La gravedad de las lesiones que presentaba y su posterior fallecimiento han elevado la preocupación sobre posibles circunstancias de negligencia o maltrato que pudieran haberse producido.

Foto: Archivo | El Sol de Parral

Como parte de la jornada violenta, también se registró el intento de homicidio de una mujer, quien había sido privada de la libertad y baleada, pero quien finalmente logró escapar y solicitar ayuda en un hospital, según el reporte que generaron los elementos de seguridad que atendieron estos hechos.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 194 de la carretera Chihuahua a Delicias donde la habrían privado de la libertad, pero finalmente logró escapar en la avenida Pacheco, luego de que brincara del vehículo, por lo cual resultó con varias lesiones además de las que ya le había generado el presunto responsable.

Al momento se desconoce el motivo por el cual habrían intentado privar de la libertad a la mujer, sin embargo, la misma fue hospitalizada para que recibiera atención médica ya que contaba con varias lesiones importantes y además se encuentra con más de 30 semanas de gestación, lo que podría agravar más su estado de salud.

Es de mencionar que en lo largo del estado se contabilizaron varios sucesos de mujeres que fueron asesinadas en diferentes circunstancias, siendo dos de ellas localizadas en Juárez, una de ellas es una mujer fue encontrada sin vida durante la tarde del domingo en la colonia Granjas del Desierto, según informaron agentes municipales de la unidad 623 que atendieron el reporte.

El hallazgo tuvo lugar alrededor de las 15:50 horas en la intersección de la calle Moro y la carretera a Casas Grandes, en una zona conocida como "Los Kilómetros". Los agentes municipales recibieron el aviso y se dirigieron al lugar de los hechos de inmediato.

Y otra mujer fue localizada sin vida en un terreno baldío de la colonia Riberas del Bravo en la mañana de este sábado, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, misma que se encontraba al parecer golpeada y con rastros de sangre en diferentes partes del cuerpo.

Ariadna, víctima de feminicidio

La vida de Ariadna Yoali Arzate Ruiz, de tan sólo 21 años, fue abruptamente interrumpida en un acto de violencia sin sentido. Un posible ataque con arma blanca le arrebató la vida, dejando su cuerpo marcado por múltiples puñaladas que le causaron graves lesiones y una de esas heridas fatales se llevó consigo sus sueños y esperanzas en un desolador escenario de departamentos en la colonia Linss.

Quienes tuvieron la oportunidad de conocerla, pueden atestiguar que Ariadna Arzate era una joven ejemplar, pues aseguran que su vida estaba marcada por una dedicación inquebrantable a sus estudios y trabajo. Era una persona centrada, responsable y enfocada en alcanzar sus metas, pues personas que la rodeaban recalcan su admirable disciplina y su firme compromiso con sus labores.

Sus amigos advierten que no era una persona problemática, no era muy recurrente en fiestas o otras actividades, no era consumidora de sustancias nocivas y, según sus allegados, no tenía novio, pero que su único enfoque se encontraba en su educación y desarrollo personal, ya que incluso en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, a donde asistía, la reconocían como una estudiante ejemplar.

Sin embargo, su vida dio un giro inesperado, el día 5 de julio a las 23:00 horas, al parecer alguien ingresó al domicilio donde habitaba la joven, el departamento marcado con el número 3609-1A de la calle Ignacio Allende, en la colonia Linss, donde fue atacada con un arma blanca en repetidas ocasiones.

Su hora oficial de muerte se registró a las 12 de la media noche, a causa de una anemia aguda, que se generó a raíz de una lesión punzocortante en la zona del tórax, que la obligó a perder mucha sangre, hasta que finalmente quedó tendida en el lugar, donde fue localizada cuatro días después.

Nadie se percató de la ausencia de Ariadna, primero porque según los testimonios cercanos a ella, se encontraba enfrentando un distanciamiento con sus padres, a quienes no veía desde hace muchos años, y prueba de ello ha sido que no han acudido a Fiscalía General del Estado para reconocer el cuerpo de forma oficial.

Según los informes que logró obtener la fiscalía, tras los diversos testimonios y entrevistas, ella se habría separado de sus padres hace algunos años (no se especifica cuánto), pero posteriormente se decidió a habitar un cuarto en un complejo de departamentos donde pagaba cerca de 2 mil 300 pesos mensuales de renta.

La vivienda de Ariadna se encontraba en total descuido, incluso los agentes lograron encontrar el cuerpo sin vida sobre un colchón, el cual se encontraba cerca de la puerta del departamento, y a su alrededor había varias prendas, así como algunos residuos de basura.

El día 9 de julio, cuatro días después de que perdiera la vida, administradores de estos departamentos fueron notificados sobre los fuertes olores fétidos que se desprendían de la habitación, y fue cuando al ingresar localizaron el cuerpo de Ariadna, quien ya se encontraba sin vida y comenzaba a iniciar el proceso de descomposición.

Además de localizar el cuerpo de la joven de 21 años, también evidenció que la mujer se encontraba con el pantalón por debajo de las rodillas, por lo que se inició una investigación para determinar si había sido o no víctima de algún delito de índole sexual, lo cual fue descartado con el paso de las horas.

Los agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer iniciaron una indagatoria para determinar si Ariadna había sido víctimas de una agresión sexual y descartaron estos hechos, así como si fungía como sexoservidora, lo cual también fue descartado, como parte del avance de las investigaciones y para ir agotando las líneas de investigación.