Opera en la capital presunta red de viajes clandestinos con tráfico de indocumentados

Dentro de la ciudad de Chihuahua, las autoridades han detectado una “red” de viajes clandestinos a otros municipios, que además aprovechan para trasladar personas indocumentadas, lo cual está generando una problemática entre conductores, que incluso ha terminado con amenazas de muerte, según explicaron algunos de los afectados.

Personas que decidieron resguardar su identidad ante el temor de las agresiones que pudieran ser objetos, dieron a conocer que un grupo de individuos amedrentan a choferes e incluso clientes de este servicio de transporte que se oferta en las redes sociales de Facebook y WhatsApp.

Este grupo, integrado también por choferes o dueños de flotillas de autos ha sido denunciado por exigir cuotas e incluso amenazar a quien no coopere con ellos, ya que aseguran cuentan con una relación con el traslado de indocumentados, principalmente a la frontera de Juárez.

Sobre estos hechos, el mismo Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, con anterioridad, ya había informado que se tiene constancia del modo de operación de grupos criminales a través de estos servicios, mismos que los delincuentes utilizan para transportar migrantes.

“Hemos detectado muchos choferes de diversas plataformas digitales de viaje que, cuando están desconectados de dichas plataformas, le prestan servicios al crimen organizado”, indicó Loya el pasado 26 de febrero y añadió “estamos hablando de gente que se ha identificado como Didi, Uber e InDriver, ellos señalan que sus mismos compañeros los contactan y les ofrecen esos servicios por fuera de la plataforma”.

Incluso como parte de las agresiones, se difundió un video que circuló por internet donde sujetos desconocidos agreden a presuntos conductores y clientes de un servicio de viajes que se anuncia y contacta a través de páginas de Facebook y WhatsApp, a pesar de que las personas que utilizan este servicio pagan cuotas moderadas por viajar con rapidez de una ciudad a otra.

Es a raíz de esta situación los afectados informaron la manera en que operan los criminales, mismos que serían los que presuntamente están detrás del video de los “tablazos” a ciudadanos en Ciudad Juárez, que se difundió en redes sociales recientemente.

A través de diversas capturas de páginas de Facebook en las que se publicitan estos servicios, además de un supuesto grupo de WhatsApp, se denunció que los presuntos responsables de organizar el ataque cobran cuotas a los choferes que ofrecen estos servicios y amenazan con incluso hacerles daño, ya sea por no pagar o no cooperar en distintas actividades ilegales.

El siguiente mensaje se recuperó del grupo de WhatsApp, llamado “Juntas 2023”, en donde los choferes están presuntamente siendo obligados a registrarse, de lo contrario no les será posible trabajar:

“Esto es para los que no se quieran poner en la bola, aquí la muestra de que esto es en serio, que el que no quiera hacer lo que se les indica y se les pide les vamos a dar lo suyo. Ayer fueron palabras, hoy fueron tablazos, a la otra van a ser balazos. Gente revoltosa no cabe en este jale”.

El mensaje antes expuesto, fue mandado al grupo “Juntas 2023”, presumiblemente el día del ataque a clientes y choferes en Ciudad Juárez, hace más de una semana.

Presuntamente es una mujer de nombre Karo quien sería la encargada del grupo de WhatsApp en cuestión “Juntas 2023”, estos datos vienen acompañados de imágenes en donde dicha mujer ofrece servicios de viajes de Chihuahua a Juárez y viceversa, además de su perfil de Facebook y número de teléfono; también llegó a este medio el nombre, número de teléfono y publicaciones del presunto encargado de recopilar la información de los autos o camionetas que ya están pagando cuotas y tienen permiso para trabajar y que de igual manera oferta el mismo tipo de servicios de viaje, de nombre Alberto.

Y por último un individuo de nombre Óscar quien presuntamente es el encargado de cobrar las cuotas de los choferes, además de ser señalado como el autor del mensaje amenazante que se puede leer en líneas anteriores. El mismo número con el que se habrían enviado las amenazas coincide con el contacto que se encuentra en publicaciones de Facebook de este sujeto.

La fuente que prefirió permanecer anónima señaló temer por su vida, además de indicar que algunos choferes están involucrados y podrían llegar a dar con ellos.

“Tienen reconocida hasta la voz cuando llamábamos y como están choferes involucrados en esto, nos preocupa”, en ese mismo sentido, la fuente señala que no todos los que prestan el servicio están inmiscuidos, algunos solo ayudaron en alguna ocasión a otros choferes que los contactaron con gente que participa activamente del tráfico de migrantes.

De igual manera, el Secretario de Seguridad Pública Estatal detalló que tienen detectadas incluso las rutas que se están utilizando para el traslado de migrantes en el estado, ”hemos detectado a choferes que están transportando indocumentados en dos diferentes rutas, una del Valle de Juárez rumbo a Anapra y otra más complicada que implica el mover gente de Chihuahua a esta frontera”.