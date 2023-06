Oposición tiene obligación de mantenerse unida para poder ganar: Alejandro Domínguez

“Hay la obligación política y moral de los partidos de mantener la unidad; sino mantenemos la unidad, no ganamos la presidencia de la República. Tenemos que mantener la unidad porque México lo merece”, fue lo externado por el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez.

Esto, luego de que este lunes se dio a conocer el proceso Frente Amplio por México, con el cual la coalición Va por México habrá de definir a su candidato a la Presidencia de la República en el 2024.

En ese tenor, el dirigente del Revolucionario Institucional insistió en que se debe trabajar en mantener la unidad entre los tres partidos políticos que conforman la coalición, así como con la sociedad para poder lograr el principal objetivo que es sacar a Morena del poder.

Por lo anterior, vio con buenos ojos el hecho de que los dirigentes nacionales de las tres fuerzas políticas confirmaron que no tendrán participación, sino que serán los garantes de la unidad y del diálogo entre los aspirantes en todo momento.

Se dijo convencido del esquema operativo que emplearán, el cual dijo quedan por definir algunas fechas y cuestiones, pero destacó la participación que está teniendo la ciudadanía en este proceso.

Adelantó que este jueves, los dirigentes estatales del Partido Revolucionario Institucional, sostendrán una reunión en la Ciudad de México a fin de resolver algunas dudas y definir unos temas pendientes previo a informar de lleno a la ciudadanía y sus simpatizantes.

Recordó que el 4 de julio inicia el registro para aquellos quienes aspiran a ser el responsable nacional de la construcción del Frente Amplio por México, el cual tendrá una vigencia de 20 días para posteriormente pasar a las siguientes etapas.

Explicó que una de las cuestiones que queda por resolver es el mecanismo para la recolección de firmas, recalcando que los ciudadanos podrán entregar la firma a través de la plataforma que se pondrá a disposición, o solo registrarse para participar en la votación.

Especificó que no se puede hacer uso del padrón electoral toda vez que se estaría violentando la ley al no tratarse de una elección oficial; lo mismo ocurriría si se pidiera al INE que coordine el proceso, dado que no es una consulta que se contemplen en la Ley de Participación Ciudadana.

