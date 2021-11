Órganos electorales respetarán decisión de AMLO sobre revocación

La consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel, expresó desde su posición como integrante del Consejo General del INE, no realiza análisis político, por lo que reiteró que en caso de que se junten as 2.8 millones de firmas, se limitarán a realizar el proceso conforme a la ley.

Lo anterior luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantara que en caso de que el porcentaje de votación para la revocación de mandato, no resulta vinculante, pero la mayoría piden su renuncia, acatará la decisión de los mexicanos que hayan participado.





“Nosotros realizaremos el ejercicio democrático de la revocación de mandato, lo haremos en todas las etapas y respetando la normatividad, si es que se juntan las firmas requeridas para poder hacer ese ejercicio”, dijo Dania Ravel.

Destacó que el Instituto Nacional Electoral está preparado para sacar adelante ese proceso democrático, y su trabajo será poner los resultados sobre la mesa y será decisión del titular del Ejecutivo, la forma en que actuará en consecuencia.

Sobre este mismo tema el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Julio Merino, manifestó que en caso de darse dicho proceso de revocación, se esperará que la participación ciudadana sea copiosa y que se respetará la decisión del presidente de la República, si en su momento la participación no es vinculante, pero que decida respetar la voluntad del porcentaje que sí acuda a las urnas.

“Constitucionalmente se establece un porcentaje de participación para que el resultado sea vinculante, pero en caso de no juntarse ese número, pues no hay nada que obligue a ser acatado, destacando que el porcentaje es con base en el total del padrón electoral”, detalló el colegiado.

Recordó que en Chihuahua ya se vivió una consulta ciudadana, como lo fue el tema del alumbrado público, y en su momento pese a que nos e alcanzó con el porcentaje de participación para ser vinculante, la entonces alcaldesa y hoy gobernadora María Eugenia Campos, optó por respetar la decisión de quienes sí habían participado.

Asimismo Yanko Durán, la nueva consejera presidente del Instituto Estatal Electoral, enfatizó en que la ley es muy clara entorno a los lineamientos de ese tipo de ejercicios democráticos, y si el presidente López Obrador, decide tomar acción aún y cuando el resultado no sea vinculante, será una decisión muy respetada por los órganos electorales.

“Yo no puedo opinar sobre las expectativas o lo que pretenda el presidente de la República, por eso debemos esperar como avanza el proceso y ver qué sucede, si se alcanzan o no las firmas, si se llega o no al porcentaje y si el presidente puede o no puede renunciar a su cargo”, dijo la consejera presidente del IEE.