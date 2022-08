Ozzy: el búho rescatado que fue mascota de Filosofía y Letras en la UACh por casi 10 años

La amada mascota fue rescatada y adoptada por la universidad en el año 2013, participaba en ceremonias y eventos estudiantiles, hasta su fallecimiento a mediados de julio del 2022

Fue en año 2013, cuando apareció Ozzy un Búho Cornudo, que se convirtió en la mascota de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Autónoma de Chihuahua, aunque se cuenta que fue adquirido legalmente en un criadero, la versión más aceptada es que el pequeño fue rescatado y adoptado por la institución.

Fidel y su querida mascota Ozzy / Foto: Cortesía | Fidel González

Una vez ubicado, Ozzy fue llevado a revisión médica y de carácter, en la que se descubrió una herida en una ala que en el momento le impedía volar, al mismo tiempo fue evidente el rechazo que tenía hacia el humano, por lo que se teoriza que en los primeros meses de su vida fue maltratado.

La herida le impedía la movilidad completa, por lo que no volaba tan bien como otros búhos, y al ser nacido en cauteverio, veía al humano como su proveedor de comida, es decir no sabía cazar, estas razones le hacían imposible vivir en la vida silvestre pues sería presa fácil y no podría alimentarse.

Por otra parte en la la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UACh contaba ya desde 1972 con su escudo de un búho diseñado por Jesús Enrique Pallares Ronquillo, por lo que fue lógico que Ozzy formará parte de la comunidad estudiantil, por lo que la institución se comprometió a cuidar de él, adquiriendo una responsabilidad social y con el medio ambiente.

Fidel González, Doctor en Periodismo Social por la Universidad de Sevilla, quien desde entonces daba clases en la Facultad, se hizo cargo de los cuidados de Ozzy, pues él contaba con conocimiento de las aves por medio de la “cetrería”, un arte reconocido por la Unesco.

Ozzy logró junto a su cuidador volar y tenía una buena vida, además de pasear por la facultad y por campos cada vez que era posible, él acudía a eventos académicos, haciendo demostraciones y convirtiéndose en un icono para los estudiantes de la FFyL y de la UACh.

El búho Ozzy comiendo / Foto: Cortesía | Fidel González

Así mismo Fidel y Ozzy, quienes compartían un vínculo especial y se decían amigos, acudían a escuelas y diferentes instituciones que lo solicitaron, donde daban pláticas y demostraciones sobre el cuidado de las aves.

Este búho, fue un ícono de identidad para la comunidad universitaria de Filosofía y letras, por lo que fue muy doloroso para la misma informar sobre su fallecimiento el pasado julio, por medio de un video titulado “¡Hasta siempre amigo Ozzy!” la facultad se despide de su mascota.

Por otro lado Fidel González fue también afectado por la noticia, para El Heraldo de Chihuahua él comentó “me puso muy triste, tuvimos un vínculo muy especial. En un momento Ozzy dependía de mí por completo y fue una gran responsabilidad cuidarlo. Por medio de él conocí mucha gente y tuve muchas experiencias positivas aunque también algunas negativas pero de gran aprendizaje todas”.

Así mismo exalumnos y maestros también lamentaron en redes sociales su deceso, sin duda de que el legado Ozzy continuará por generaciones y será siempre símbolo de pertenencia de esta facultad, además de recordar la importancia del cuidado de las aves.