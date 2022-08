Desierto de Chihuahua: el hogar de la tortuga de Mapimí, especie en peligro de extinción 

¿Sabías que en Chihuahua habita una de las especies de tortugas más grandes del mundo? La tortuga de Mapimí, es una de las especies más grandes de norteamérica y lamentablemente también se encuentra en peligro de extinción.

También conocida como tortuga del Bolsón, tortuga llanero o tortuga topo, la tortuga de Mapimí, es una tortuga terrestre endémica de México, en especial en una zona desértica del norte del país.

Como lo dice su nombre, la tortuga de Mapimí vive en una región desértica conocida como Bolsón de Mapimí, esta, se encuentra entre la unión de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Te puede interesar: Alimentar a las abejas con agua con azúcar ¿Qué tan buena idea es?

Debido a que en el Bolsón de Mapimí existe una gran variedad de especies de flora y fauna únicas, en 1979 se creó la Reserva de la Biósfera de Mapimí para proteger al ecosistema del lugar.

En el Bolsón de Mapimí existe una gran variedad de especies de flora y fauna únicas/Foto: Archivo | OEM

Actualmente este sitio ayuda a preservar a la tortuga de Mapimí, pues lamentablemente está catalogada como especie en peligro de extinción

¿Dónde se concentra la población de Tortugas de Mapimí?

Pese a que esta especie se encuentra dispersa por toda la reserva del Bolsón, la mayor cantidad de ejemplares se encuentran en el municipio de Jiménez, que de igual forma colinda con Coahuila y Durango.

Las tortugas viven muy cerca de los pastizales de la zona y de hecho, se alimentan de ellos.

Leer también: Así es el ‘grolar’: el oso híbrido que evolucionó por culpa de la emergencia climática

Para poder protegerse de las inclemencias del clima, ellas cavan madrigueras en llanuras de hasta dos metros de profundidad, que además utilizan para hibernar hasta que llegue la temporada de verano que es cuando se reproducen

¿Cuáles son las características de la Tortuga de Mapimí?

Los machos de esta especie de tortugas tienen una longitud de aproximadamente 46 centímetros de largo, mientras que el tamaño de las hembras puede rondar entre los 50 y 53 centímetros.

Las tortugas de Mapimí pueden vivir más de 100 años/Foto: Gobierno Federal

La madurez sexual de la tortuga del Bolsón, la alcanzan entre los 15 a 20 años, tiempo en que las hembras y machos, pueden reproducirse en un promedio de dos nidadas anuales.

Las hembras pueden poner entre cinco y siete huevos, los cuales son muy vulnerables a ataques de depredadores como víboras, tejones, coyotes y hasta los humanos. De hecho, se calcula que menos de la mitad de las crías podrán desarrollarse adecuadamente y alcanzar su madurez, antes de ser asesinadas.

Como muchas tortugas, los individuos de esta especie son longevos. Se calcula que pueden llegar a vivir 100 años

Tortuga de Mapimí en peligro de extinción

En los últimos años, la población de la tortuga de Mapimí ha reducido drásticamente gracias a las amenazas naturales del área en la que vive, y sobre todo gracias al ser humano que las caza ilegalmente y las comercializa, de igual forma, su hábitat es invadido por la minería y actividades agropecuarias.

Te puede interesar: ¿Osos negros invaden Chihuahua? Captan a los animales salvajes en la Sierra Tarahumara y Gómez Farías

En los últimos 30 años la población de la tortuga de Mapimí ha disminuído entre el 64% y el 75%

Ecología El tlacuache podría entrar en la lista de animales en peligro de extinción ¿Cómo evitarlo?

En estudios que se realizaron durante 1988 se contabilizaron entre siete y diez mil ejemplares de tortuga de Mapimí, sin embargo, para el 2017 la población se redujo a dos mil 500, de los cuáles, dos mil se encuentran protegidos en la reserva natural.

En los últimos 30 años la población de la tortuga de Mapimí ha disminuído entre el 64% y el 75%/Foto: Gobierno Federal

En la parte noreste de su hábitat, cerca de la Sierra Mojada, las poblaciones de la tortuga son bajas. Se cree que las tortugas están siendo recogidas y consumidas en este ámbito.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En el 2018 se cambió el estado de esta tortuga de vulnerable a en peligro crítico, debido a la explotación a la que esta especie está sometida, así como a la pérdida generalizada de su hábitat por el aumento de la actividad agrícola.

Por esto, es de suma importancia cuidar su hábitat, no cazarlas, no comerlas, no comprarlas, no lastimarlas ni hacerles ningún tipo de daño, para evitar que las tortugas desaparezcan por completo