PAN Estatal acusa a Loera de emplear recursos públicos en campaña

El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, Gabriel Díaz, interpuso una queja contra Juan Carlos Loera, delegado estatal de Programas para el Desarrollo, ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), “por utilizar recursos de los chihuahuenses para las campañas de 2021 de Morena”.

“En Acción Nacional seguiremos trabajando porque se ejerza la justicia, y se cumpla con las leyes. No queremos volver a estos tiempos donde el gobierno estaba a merced de un partido político”, refirió.

Los diputados locales del PAN, acompañaron al dirigente estatal a interponer la queja ante dicho órgano, por el probable uso de recursos públicos durante la campaña del actual funcionario federal, a la gubernatura de Chihuahua.

“Cualquier retroceso en términos de democracia es lamentable y tenemos que denunciarlo. No es posible que se admita que el recurso público esté a disposición de los planes electorales de un partido. Estas prácticas de Morena no es lo que queremos los mexicanos, no es por lo que hemos luchado, por una democracia real y la libertad de decidir”, refirió Mario Vázquez, diputado y coordinador de los panistas en Congreso del Estado.

Asimismo, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Chihuahua, Francisco Navarro, acudió con el presidente estatal del partido, al igual que los diputados Georgina Bujanda, Diana Pereda e Isela Martínez, quienes mostraron su respaldo a Díaz.

“Acompañé al presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, así como a su equipo de trabajo, conformado por la Secretaria Jurídica, Lety Salinas, y la Secretaria General Neyra Regalado, para interponer la queja”, apuntó.