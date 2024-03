“Pantano de Shrek” cumple una década en el centro de Chihuahua Capital

En el año 2014, el Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua inició la obra denominada “Estacionamiento Plaza Comercial y Turística” sobre el primer cuadro de la ciudad y a pesar de haber invertido 68 millones de pesos para su elaboración, la obra quedó en un avance menor al 30%, se ha convertido en un foco de infección y un espacio desaprovechado para una de las zonas más visitadas de la ciudad.

De acuerdo al convenio 192/2015 que signó el Municipio de Chihuahua con el Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, la obra arrancaría en 2014 y para el año 2016 ésta debería ser entregada para su aprovechamiento, pero hasta este 2024, la obra permanece sin avance y en un total abandono, incluso los ciudadanos la identifican como pantano, alberca radioactiva y otros apodos por las características que ha tenido con el paso de los años.

La constructora Santa Rosalía S.A. de C.V. fue la empresa contratada para la elaboración de todo el proyecto, el cual se encuentra sobre la Venustiano Carranza y Niños Héroes, sin embargo, tras haber suspendido el recurso para continuar con el proyecto, fue que decidieron retirar el personal y el equipo del lugar sin que hasta el momento exista alguna posibilidad de rehabilitar este espacio.

Pantano de Shrek: La obra del centro que lleva más de 7 años en el olvido

En todos estos años, la obra inconclusa se ha mantenido expuesta en el primer cuadro de la ciudad y a la fecha se sigue deteriorando con el agua que concentra en su interior, así como las condiciones climáticas y la falta de mantenimiento que ha dejado de recibir con el paso de todos estos años.

Dentro del contrato, se desprende que en 2014, Gobierno del Estado entregó recursos públicos a la institución bancaria Banorte, a través de un delegado fiduciario, de nombre Celina Elizabeth Treviño Lozano, quien cobró cerca de 500 mil pesos de honorarios por el manejo de recurso público, que posteriormente entregó al fideicomiso y a su vez al Municipio de Chihuahua, que contrató a la constructora Santa Rosalía.

Entre las observaciones que registró la autoridad municipal en la obra que inició el exalcalde Javier Garfio Pacheco, fue que no había liquidez para la elaboración de la obra proyectada a una inversión de 114 millones de pesos, ya que sólo había 50 millones de pesos y la Ley de Obra Pública no permite hacer contratos cuando no se tiene el total de la inversión, lo cual se omitió en la administración municipal.

El día 30 de junio de 2015 inició la obra formal en el primer cuadro de la ciudad, y según los datos contenidos en las cláusulas del contrato y convenio de colaboración, la constructora Santa Rosalía tenía un límite de 250 días para terminar con este edificio, es decir que el día 24 de febrero del año 2016 la obra debió haber sido entregada al Municipio de Chihuahua, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido.

Varillas oxidadas saliendo de las paredes y suelos olvidados, basura en los alrededores y al interior de la obra negra, maleza apoderándose de la estructura y filtraciones constantes de agua en la estructura que mantiene el suelo enlodado y húmedo, lo cual resulta ser un buen hábitat para los mosquitos y moscas.

Durante este periodo de abandono, con la intención de proteger el interior de la obra incompleta se colocó una reja alrededor del perímetro, sin embargo, al día de hoy se encuentran múltiples huecos y partes donde la malla fue vandalizada para poder ingresar a la construcción y hacer pintas y algunos ilícitos.

Asume Patricio Martínez presidencia del Fideicomiso del Centro Histórico de Chihuahua

De igual forma, en repetidas ocasiones ingresaron personas sin hogar, quienes montaron diferentes techos improvisados para quedarse a dormir por varios días, ya que el espacio no era utilizado por ninguna persona y los alrededores se mantienen en total abandono que comenzó a ser aprovechado por estas personas.

Sobre la calle Novena se puede observar, además de un alarmante cúmulo de basura, un camino de tierra que sigue hacia el fondo de la obra, donde se encuentran múltiples cobijas, asimismo, hacia la esquina de la calle Ángel Trías también se pueden apreciar rastros de fogatas a lo largo de la calle y hacia el interior de la obra.

Es de mencionar que las viviendas que están sobre la calle Novena y Trías se encuentran vandalizadas con grafitis y aquellas que están deshabitadas fueron aseguradas con tablas de madera en las ventanas, cadenas y candados en las entradas para evitar el allanamiento de morada.

Esta es una de las razones por las cuales los vecinos y locatarios de la zona continúan pidiendo que se retire o se termine la construcción, debido a que en ocasiones han temido por su integridad física al ser perseguidos por los indigentes que se refugian en la construcción.

Durante un tiempo, las denuncias, reportes y quejas fueron comunes, siendo cosa del día a día que tanto los locatarios llamaran a las autoridades correspondientes para realizar la queja, no obstante, ante la nula respuesta de las autoridades por supuestamente no saber quién es el dueño de la obra, decidieron rendirse y dejar que las cosas siguieran como hasta ahora.

Lo anterior a pesar de que en tiempo de calor el olor es insoportable y los insectos resultan realmente molestos, en especial para los locales que se encuentran en las inmediaciones de la obra, además que en tiempo de frío es más común ver a las personas en situación de calle cerca de sus negocios y hogares.