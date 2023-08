Pantano de Shrek: La obra del centro que lleva más de 7 años en el olvido

Luego de que pasaran alrededor de siete años en la búsqueda de apoyos y soluciones para la obra denominada ‘Estacionamiento Plaza Comercial y Turística’, que quedó abandonada e inconclusa en el centro de la ciudad desde el 2016, los vecinos se dicen cansados de que las autoridades no los escuchen y de que no puedan hacer algo para que mejoren este espacio abandonado.

Los vecinos y locatarios que se encuentra situados en la Avenida Niños Héroes y sus alrededores sobre la Avenida Venustiano Carranza, han insistido por años, incluso a través de demandas, reclamos y de todo tipo, para que las autoridades rehabiliten la obra abandonada también llamada ‘piscina tóxica’ o ‘pantano de Sherk’, toda vez que desde hace siete años que comenzó su construcción, nadie logró concluir la misma y se ha convertido ya en un “nido” de malvivientes.

Varios de estos establecimientos llevan operando en este lugar durante aproximadamente dos décadas. Durante este período, han luchado y presentado denuncias con la mayor determinación posible, enfrentando desafíos desde disputas con la constructora hasta el incidente más reciente: un picadero que ahora se encuentra en la profundidad de la obra.

Te puede interesar: Cerrarán cruce de la Nueva España y Fuentes Mares por construcción del Paso Inferior

Le Parfum, un establecimiento de perfumería que se ubica en la esquina de la calle Novena y Niños Héroes presenció el inicio de esta obra mal planeada y peor ejecutada, siendo el objetivo del desembarque de máquinas, herramientas y escombros que produjo el inicio de la excavación de lo que se rumoreaba sería el estacionamiento más grande en la zona centro, material que sería dejado por años en el estacionamiento exclusivo para clientes de la perfumería.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

‘Si no tengo donde se puedan estacionar los clientes, no vendo’, comentó la locataria, señalando que no importa cuánto se quejaba y extenuaba su frustración por la torpeza que mostraban los constructores quienes, en más de una ocasión dañaron mobiliario y parte de la fachada del lugar.

Residentes y locatarios de la zona concuerdan en que la situación empeoró cuando abandonaron la construcción, debido a que debajo los cimientos se encontraron con un manto acuífero del cual brotaba agua, se vieron en la necesidad de colocar un sistema de bombeo el cual a través de una manguera era desfogado en una alcantarilla, manteniendo un bajo nivel de agua y evitando derrames, sin embargo, sólo funcionó por un corto periodo de tiempo.

Leer también: Rehabilitarán 19 mil metros cuadrados de asfalto en las principales calles y avenidas

Una vez que el sistema de bombeo falló, la obra abandonada se llenó de agua convirtiéndose en un hábitat para plagas de moscas y mosquitos así como un foco de infecciones masivo en medio de uno de los cruces más concurridos de la ciudad del cual emanaba un fétido aroma, dañando los negocios y viviendas de los alrededores.

Durante casi siete años los locatarios y vecinos de la zona centro han extenuado su preocupación a las autoridades municipales, estatales y gubernamentales sobre este caso de omisión así como los problemas de salud y contaminación visual que provoca a la población, sin embargo no han sido debidamente escuchados.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Los quejosos decidieron darse por vencidos; los olores siguen presentes al igual que los mosquitos, libélulas y moscas del tamaño de una aceituna, pero los locatarios permanecen en silenció esperanto que las autoridades cumplan los prometido y den una resolución real a este problema.

Se gastaron alrededor de 68 millones de pesos para realizar esta obra

Con una inversión de 68 millones de pesos en recursos públicos del estado de Chihuahua, lo que inicio el 30 de junio del 2015 como una promesa arquitectónica, termino convirtiéndose en una obra olvidada más en la ciudad, la cual afecta a la población en sentido de salud y contaminación visual de la capital.

El convenio 192/2015 signado por el Municipio de Chihuahua al Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, le fue entregado 48 millones 500 mil pesos a al constructora Santa Rosalía S.A de C.V, que al no ser concluida la obra se quedaron con un adeudo de 18 millones de pesos más gastos actualizados de intereses, indirectos, costes que sumarían cerca de 36 millones de pesos.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

En un principio, de acuerdo a los documentos oficiales se tenía contemplado que el estacionamiento estuviera en la plaza comercial en el primer cuadro de la ciudad, según el fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua que planeaba César Duarte durante su administración, donde se le depositaron 500 mil pesos en una cuenta bancaria Banorte con la que contrataría a la constructora Santa Rosalía.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Durante el 2019 se señaló que la obra iniciada por el exalcalde Javier Garfio Pacheco, no tenía liquidez para la elaboración de tal trabajo, el cual tenía proyectada una inversión de 114 millones de pesos, ya que solo había 50 millones de pesos y la Ley de Obra Pública no permite hacer contratos cuando no se tiene el total de la inversión, lo que fue omitido por la anterior administración.

Chihuahua Sin resolver situación jurídica del “pantano” del centro

La constructora tenía un tiempo límite de 250 días para terminar el edificio, lo que significa que para el 24 de febrero del año 2016 debió de haberse hecho la entrega de la ambiciosa obra, no obstante se registró un último pago de 994 mil pesos de parte de municipio el 26 de febrero del mismo año, por lo que continuaron con la obra hasta que esta obtuvo la inversión de 18 millones de pesos en avances, que hasta el momento no se han pagado.

La obra quedó con un avance del 30 por ciento, luego de que el fideicomiso entrara en conflictos legales para recuperar lo invertido y cubrir los 114 millones de pesos que costo la inversión. En el 2019 el Municipio de Chihuahua terminó el contrato con la constructora y el fideicomiso a cargo de la obra y dueño del terreno otorgado por el Gobierno del Estado, por lo que no puede ser finalizado como corresponde hasta que se haga una renovación de contrato con el estado o con el municipio de Chihuahua, lo cual requeriría alrededor de 36 millones de pesos.