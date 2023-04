Participa alumna de la UACH en asamblea general de la ONU en Nueva York

Una estudiante de sexto semestre de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Chihuahua representa a la máxima casa de estudios del estado en la asamblea general de la ONU “Change the World” en la ciudad de Nueva York.

Se trata de Nahiara Rocío Colmenero González, estudiante del sexto semestre de la carrera antes mencionada y participó como delegada en el comité de la Organización Mundial de la Salud con el tema “Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión de emergencias sanitarias y desastres y la resiliencia de los sistemas de salud”.

Foto: UACH

En la asamblea de la ONU, Nahiara representó a Polonia durante la simulación de reunión y presentó su propuesta “Addressing inequalities in healthcare systems around the world”, misma que señalan desde la UACH fue muy bien recibida por la audiencia y tras ser analizada por el comité y las otras delegaciones, fue aprobada por unanimidad.

Asimismo, Nahiara informó que las iniciativas propuestas estuvieron basadas en la “digitalización de la salud por medio de la telemedicina para llegar a áreas remotas en los países, entrenamiento del personal de salud en un standard igualitario de atención sin importar cualquier clasificación posible de sexo, edad, religión, etcétera”.

Foto: UACH

La estudiante universitaria explicó que la experiencia amplió su punto de vista en cuanto a ejercer su profesión y que además le permitió generar vínculos con jóvenes que al igual que ella se preparan en sus estudios para presentar propuestas para la mejora de la comunidad global.

Resaltó que el Modelo de Naciones Unidas de la UACH tiene como principal objetivo integrar a más alumnos a este proyecto con el fin de que desarrollen el instinto de líderes conscientes sobre los retos que enfrenta la comunidad internacional.