Participará Chihuahua con 16 empresas en la Feria Internacional de Franquicias

La ciudad de Chihuahua participará en la Feria Internacional de Franquicias, organizada por Comexposium México, en el World Trade Center de la Ciudad de México, los días 9, 10 y 11 de junio, con una representación de 16 empresas de las 40 franquicias que se tienen formalmente asociadas en la Cámara Nacional de Comercio Chihuahua.

Entre las franquicias que vamos a ser impulsadas y apoyadas para asistir a la FIF, se encuentran Aquí tu Remodelación, Churro Time, Emporio Legal, Food Center, Skin Care Kopay, Pepe Pizza, Pizzería La Sierra, Presta Pronto Casas de Empeño, Reduce Spa, Shugu Pelotas de Arroz, La Cabaña Smoke House, Vetusto Café, y Yaki Yang, entre otras.

Delicias Participaron trece empresas en Feria del Empleo

Así lo informó Alan Parra, presidente de la Sección Especializada de Franquicias de Canaco Chihuahua, -fundada desde 2014-, quien destacó que esta será la primera participación después de la pandemia Covid, en la que se romperá la brecha que dejó una marca en la economía, y que solventará la necesidad de expansión comercial.

“Tuvimos la propuesta de que nos volvieran a invitar nuevamente con un pabellón de franquicias, como lo habíamos venido haciendo en años anteriores. Dado ese resultado, la Feria Internacional de Franquicias de la Ciudad de México, se lleva a cabo el próximo 9, 10 y 11 de junio, y es por ello, que venimos a anunciar que vamos a tener un pabellón de franquicias chihuahuenses, que va a estar presente en ese magno evento, que es el tercero más importante a nivel mundial. Este año gracias al apoyo que nos ha brindado Gobierno Municipal y Gobierno del Estado, a esos intercambios económicos, vamos a poder tener otra vez presencia con 16 franquicias chihuahuenses de capital chihuahuense”, informó Alan Parra.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Francisco Segura, director general de Comexposium México, compartió que la FIF está dirigida a muchos sectores, y que en su parte virtual que empieza del 1 al 17 de junio, se va a encontrar a las 200 marcas participantes. Esta va a ser la primera vez en la Feria Internacional de Franquicias –después de 45 ediciones previas- que se va a tener alrededor de 100 conferencias totalmente gratuitas para los asistentes físicos. En la parte virtual, también van a ser transmitidas un día después de que se celebren en la parte física.

“Estamos contemplando –y me voy a adelantar un poco- a Chihuahua desde el centro del país. Chihuahua representa para nosotros entre el tercer y cuarto estado con mayor potencial de crecer franquicias, y también de interés de los mexicanos. En el año 2020 hicimos por primera vez una Feria virtual, y los datos que nos arrojaron, fue mucho orgullo para estado, ya que superaron por mucho, al estado de Querétaro, que tradicionalmente, era el tercer estado, lo cual, confirma el gran trabajo que se está haciendo por acá. No me queda más que invitarlos otra vez a la Feria Internacional de Franquicias, física y virtual”, manifestó el director de los organizadores.

Por su parte, José Jesús Jordán Orozco, director de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Chihuahua, mencionó que las franquicias es una forma de hacer negocios y emprender que genera grandes beneficios, el más importante de ellos es el ‘know how’, el conocimiento previo que ya alguien desarrolló, y que puede ser transmitido a un emprendedor o a otro negocio, lo que calificó como un activo, que tiene un valor incalculable, pues detalló que cerca del 70% de los negocios que cierran, es por tema del conocimiento, por falta de especialización técnica o a otras cuestiones relacionadas a no saber qué hacer con el negocio.

“Por esas razones, en el Municipio de Chihuahua impulsamos y ayudamos a que las franquicias chihuahuenses puedan acceder a estas Ferias y eventos de talla nacional e internacional, como la Feria Internacional en la que participan 16 franquicias de la ciudad de Chihuahua, y les seguiremos apoyando para que todas las franquicias chihuahuenses sigan desarrollándose, sigan haciendo negocio y generando más empresas a la ciudad. Cuenten con el Municipio de Chihuahua para seguir apoyando a los emprendedores”, manifestó.

En su participación, Omar Armendáriz Jurado, presidente de la Canaco Chihuahua, destacó que la participación de las empresas chihuahuenses, incluye el acceso a capacitaciones por conferencistas de carácter nacional e internacional. “Se espera que por lo menos al participar en cada uno de los eventos, refleje la apertura de cuando menos 15 sucursales nuevas de negocio, es decir 100 empleos directos, 200 indirectos y una derrama economía de cuando menos 18 millones de pesos en cada una de las locaciones”, explicó.

En la presentación de la Feria Internacional de Franquicias 2022, estuvieron presentes Jesús Guillermo Quintana Chávez, subdirector de Desarrollo Mipyme, de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad; Francisco Segura, director general de Comexposium México; José Jesús Jordán Orozco, director de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Chihuahua; Alan Parra, presidente de la Sección Especializada de Franquicias Canaco Chihuahua; y Omar Armendáriz Jurado, presidente de la Canaco Chihuahua.