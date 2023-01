Participó Bertha Caraveo en marcha a favor de Francisco G. A.

La senadora de Morena, Bertha Caraveo, participó en la marcha en apoyo al ex fiscal de Derechos Humanos, Francisco G.A. con el fin de exigir un alto a la persecución política de quienes han combatido la corrupción en el estado.

Acompañando al ex gobernador Javier Corral Jurado, la senadora formó parte del contingente de manifestantes que fue representado por la Comunidad Estudiantes de la UACH que defiende al ex fiscalinculado a proceso por el presunto delito de tortura en contra de ex funcionario de la administración de César Duarte. en contra de ex funcionario de la administración de César Duarte.

La senadora dijo coincidir con el descontento mostrado por los marchantes, ante el ambiente de represión política que se vive en la entidad por la inusitada persecución de la cual han sido víctima diversos ex funcionarios que combatieron la corrupción.

Calificó como una lucha legítima que se emprendió para erradicar lo que ha sido llamado “el cáncer duartista”.

Mediante un comunicado, Bertha Caraveo, resaltó que su compromiso está con la justicia y las causas obradoristas de no mentir, no robar y no traicionar, condenando lo que denominó el “Maruduartismo” y precisando que en la lucha contra la corrupción siempre estará en la primera línea de batalla.

En la marcha que inició en la glorieta de Francisco Villa, pasó por el Palacio de Gobierno y se dirigió al templo de San Judas Tadeo, también participaron personajes como Oscar Castrejón, Luz Estela Castro y Víctor Quintana Silveyra.

Cabe mencionar que, durante el recorrido, se exigió a la juez de control Hortensia García, que entregue el caso a la Fiscalía General de la República, instancia que ha solicitado a la FGE atraer el caso.