Peligran inversiones si crisis migratoria no se atiende: Index

El hecho de no controlar fenómenos como la crisis migratoria, definitivamente pone en riesgo el que continúe llegando inversión a Chihuahua, declaró Román Rivas Hong, presidente de Index Chihuahua, quien destacó que tendría que pasar una catástrofe para que nuestra entidad pierda el liderato en cuestión de exportaciones manufactureras.

El entrevistado explicó que lo que se manufactura, se tiene que exportar. El problema es que se están viendo en la necesidad de realizar exportaciones por otros puertos: hay transportistas que están usando otras rutas como Ladero, Nogales, Reynosa, pero al final de cuentas la documentación de exportación pertenece a Chihuahua.

En realidad, para el registro de exportaciones se toma en cuenta lo que se manufactura en cada entidad, por lo que consideró que difícilmente nuestro estado pudiera descender del primer lugar en este sentido, a nivel nacional, aunque no es imposible.

Lo que sí –dijo-, es que esto puede afectar en cuestiones de inversiones, tomando en cuenta que Nuevo León, que es de los cinco estados con mayores exportaciones y, con todos los esfuerzos e incentivos que están haciendo y creado para jalar a nuevos inversionistas, aunado a un panorama catastrófico, en algún momento se acerque o hasta alcance las exportaciones de Chihuahua.

“Lo de nosotros no peligra, porque todo lo que fabrica, se consume; el punto, actualmente, es por dónde se cruza, pero muchos transportistas están buscando otras fronteras porque las de Chihuahua están saturadas debido a las acciones de los gobiernos de Texas”, recordó.

Internamente, apuntó, sí se lee que Chihuahua y Coahuila son los estados que están recibiendo más migrantes, donde resalta la inmovilidad e inactividad del Gobierno Federal para pararlos. “Sí pareciera ser que lo estuvieran haciendo a propósito, y el problema aquí es que se les puede descontrolar; entonces si querían afectar más a los estados de Chihuahua y Coahuila, con eso le están abriendo el paso a otros estados y luego harían inspecciones en todos los cruces fronterizos con Texas”, manifestó.

El representante de Index Chihuahua, destacó que todos estos puntos deberían estar siendo vistos por la Federación; no obstante, son conscientes que el presidente no abogaría por esto y mucho menos si la problemática migratoria está concentrada en Chihuahua.

“Con este tipo de decisiones, nuevamente el problema se saldrá de control y pondrá en riesgo a las demás entidades, pero no hay riesgo mayor de que nosotros perdamos el primer lugar en exportaciones. Al momento son más de mil millones de dólares que no han cruzado en tiempo y esto genera otro tipo de gastos: lo que está pasando es que se encarecen los productos”, refirió.

Así que el hecho de no resolver la crisis migratoria, está costando más a las empresas, sobre todo a las que fabrican el producto final, pero finalmente sería absorbido por el consumidor.

“Tendría que pasar una catástrofe: como un paro total de producción; y que haya un tema drástico en el tema de seguridad para que Chihuahua pierda el liderato en exportación; pero si no se controla la cuestión migratoria, y continua creando un problema de seguridad, no seguirán llegando inversiones a Chihuahua, lo que sí es un riesgo, pero no se va a medir de inmediato”, mencionó.

Ante esto, resaltó que si continúa la pasividad pasivos en cuanto a la atención a situaciones tan graves como la que estamos viviendo; si el Gobierno Federal sigue sin apoyar al Estado en acciones clave como la migración, peligra toda la franja fronteriza “que quizá es en el fondo lo que quiere el presidente porque trae la idea de que las inversiones se vayan al sureste, pero él no lee que allá no hay ni la misma cultura, ni las décadas de experiencia, ni capacidad técnica. Con todo esto, los únicos que estamos saliendo afectados somos todos los mexicanos”, declaró.

Fue claro al señalar que lo que está ocurriendo con Chihuahua de que próximamente pudiera perder hegemonía, aunque no a corto plazo, es porque no se está siendo tan agresivos en cuanto a atracción de inversión como en Nuevo León.

El líder empresarial precisó que, ante la crisis migratoria, hasta el momento se han dado paros técnicos en empresas de Ciudad Juárez, no así en Chihuahua Capital, donde se ha optado por ajustar volúmenes; pero si esta situación migrante no se remedia rápido, se generaría más paros temporales, pudiendo afectar al 15 o 20 % de los empleos de la industria maquiladora.