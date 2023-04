Peligran más de 23 mil empleos con la Ley Minera de AMLO: PAN

El coordinador de la bancada del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez, comentó la preocupación que mantienen los legisladores de su partido tanto a nivel local como nacional respecto a la Ley Minera que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Refirió que, de aprobarse dicha ley, al menos 23 mil empleos directos se perderían en la entidad, toda vez que es una de las principales actividades en Chihuahua, motivo por el cual advirtió que desde el Congreso del Estado harán lo propio para intentar frenar esas acciones.

Agregó que, además de esos 23 mil empleos, peligran otros tantos más que se dan de manera indirecta, por lo que adelantó que esta semana comenzarán a enviar diversos exhortos a la Cámara de Diputados y a la de Senadores.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

Explicó que, en el poder legislativo federal ven complicado que se pueda frenar esta ley, aun así, harán lo posible para que no suceda; empero, Chávez Madrid comentó que en donde sí hay más posibilidades de que no pase es en el Senado.

Reiteró que Chihuahua es un estado pujante en la minería que aporta el 4 por ciento del total del Producto Interno Bruto el cual está peligrando con esta nueva ley propuesta por el mandatario federal: “está dando prácticamente muerte a la minería”.

Además de eso, de acuerdo a la regulación de la industria minera, la minería chihuahuense representa el 60 por ciento del sector nacional, con lo que queda desmentido lo dicho por el Ejecutivo Federal de que la mayoría de dicha actividad primaria es extranjera.

Denunció que esta es una muestra más de que al presidente no le gusta que venga inversión nacional ni internacional a Chihuahua, además de dejar al descubierto que quiere tener el control de todos los metales y pretende hacer lo mismo que con el litio.

Finalmente, recordó una de las promesas que el jefe nacional no cumplió, pues al inicio de su sexenio aseveró que en Chihuahua estaría la subsecretaría minera, lo cual no solo no lo hizo, sino que ahora pretende desaparecer en su totalidad esta actividad.