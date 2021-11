Pide diputado a la UACh suspenda licitación de paneles solares

El diputado priísta Omar Bazán Flores solicitó al maestro Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua que suspenda el proceso de licitación del sistema de paneles solares.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El diputado argumentó que es necesario que exista claridad en el proceso de licitación y además conocer los resultados de las auditorías que la institución tiene pendientes.

Hay que recordar que el rector Luis Alberto Fierro Ramírez explicó que el proyecto de implementación de paneles solares inició hace dos años, ya una licitación quedó desierta y esta es la segunda que se lanza, la cual cuenta con requerimientos muy altos, por lo que el mismo maestro duda que exista un proveedor que pueda cumplir.

Esta licitación se lanzó en el mes de octubre y se supone que este martes 16 de noviembre se dará a conocer el fallo.

El legislador dijo que este esquema que busca aplicarse debe esperar hasta conocer los resultados de la Reforma Eléctrica.

Foto: Cortesía | PRI

Al respecto el rector señaló que la universidad no se vería afectada dado que la generación y consumo de energía sería in situ, es decir se produce y hasta por lo que no requiere de un porteo de transmisión.

En el oficio enviado al rector y al Comité de Adquisiciones se pide suspender el proceso de la licitación LA-908047994-E7-2021 la cual estipula el arrendamiento con opción a compra de sistema fotovoltaico y luminarias led, incluyendo infraestructura para su instalación, encendido y monitoreo en edificios y estacionamientos de la Universidad Autónoma de Chihuahua.