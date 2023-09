Pide Morena a Gobierno del Estado mejorar el transporte público de Juárez

Luego de seis meses desde que subió la tarifa del transporte público, la ciudadanía chihuahuense ha expresado en múltiples ocasiones que no ven el cambio prometido por los concesionarios, sin embargo, según el coordinador de diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada comentó que las unidades utilizadas en la capital son mejores que las usadas en ciudad Juárez.

El coordinador mencionó que no sólo es en la capital donde se ha detectado una deficiencia en el transporte público, sino que en Ciudad Juárez al ser más grande se ve una mayor necesidad de camiones, sin embargo, las unidades utilizadas se encuentran en malas condiciones, aún peor que las vistas en la capital.

Estrada comentó que se liberarán alrededor de 80 unidades de transporte público en la capital de Chihuahua, y aunque le aplaude el esfuerzo que el gobierno realiza para mejorar el transporte público, exhortó al gobierno del estado a realizar esta misma acción de compra para unidades en Ciudad Juárez.

“Y me parece bien, que gobierno del estado asuma de forma directa la responsabilidad de la prestación del servicio de transporte público”, comentó Estrada, agregando que esto no quiere decir que los concesionarios no puedan prestar el servicio, pero no tiene por qué ser solo concesionado, comentó que otras ciudades a través de los gobiernos son quienes prestan el servicio y lo hacen bien.

Cuauhtémoc comentó que el transporte público le tiene mucho a deber a los habitantes de Chihuahua, debido a que ya van seis meses desde que se prometió el cambio completo a las unidades de transporte y apenas se ve un 50 por ciento de los cambios prometidos, lo que tiene a los ciudadanos molestos.

Se espera que próximamente se reflejen los cambios en las unidades de transporte del estado, dado a que cada año qué pasa la tarifa del camión aumenta, representando un golpe duro para el bolsillo de los ciudadanos qué se ven obligados a tomar más de un camión al día.