Piden a Campos no mezclar delitos de género con asuntos familiares

Esta mañana, el Movimiento Estatal de Mujeres dio a conocer una carta abierta dirigida a la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos, y a la presidenta del Congreso del Estado, Blanca Gámez, en la que se pide de manera expresa, que no se aprueben las iniciativas relacionadas con la reforma a la Fiscalía Especializada en Atención Especializada a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) pues se pretende añadir el término “Y atención a la familia”, al considerarse que no se deben mezclar delitos que no sean de género.

En el documento se expone que igual forma, se pretende incorporar a los Centros de Justicia para las Mujeres a la FEM, lo que de acuerdo al Movimiento, implica un retroceso en la política pública de los derechos humanos de las mujeres.

Quienes forman parte de este movimiento, señalan que al incorporar el término “Y atención a la familia”, se estarían atendiendo delitos que no necesariamente son de género, por lo que seria un despropósito para la FEM, pues se debe atender de manera especializada aquellos en que las mujeres son víctimas por el solo hecho de ser mujeres.

Foto: Cortesía | Movimiento Estatal de Mujeres

Además, se expone que mantener los Centros de Justicia, como unidades administrativas implica una dependencia respecto de su organización, administración y funcionamiento y se señala la necesidad de otorgarle a estos centros mayor capacidad de gestión, a través de una autonomía técnica, administrativa, independencia presupuestaria y con personalidad jurídica y patrimonio propio.