Piden diputados morenistas castigar fraudes masivos con “Ley Aras”

Los legisladores de Morena, a través de iniciativa presentada por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, pidieron expedir la “Ley Aras” con el propósito de prevenir y castigar de manera ejemplar la comisión de fraudes masivos en perjuicio del patrimonio de los Chihuahuenses.

Dicha iniciativa propone reformar los artículos 98, 99 y 223 del Código Penal del Estado de Chihuahua, a efecto de aumentar la penalidad, en los delitos que impliquen fraudes masivos, partiendo de la premisa de que la pena debe de ser proporcional al daño, el daño es masivo. Y recordó que se contabilizan 18 mil socios en Aras, de los cuales, la mayoría seguramente deben ser de Chihuahua.

Asimismo, la ley contemplaría que los fraudes masivos se persigan de oficio, porque es de interés público que cualquier persona pueda dar aviso a la autoridad competente de la comisión de un ilícito de esta naturaleza. No obstante que los delitos patrimoniales se persiguen previa querella del afectado, dado la afectación directa que se produce, se propone que en estos casos que afectan profundamente a los Chihuahuenses, el Estado este obligado a perseguir a quienes cometan este tipo de delitos.

Aparte, que no se pueda otorgar el perdón, para impedir que se genere un grave problema de impunidad en el Estado, ya que –dijo-, según declaraciones del propio Fiscal, comúnmente ocurre que las victimas en un afán de resarcir sus daños, eligen otorgar el perdón a los delincuentes, lo cual no solo evita que se condene a los responsables, sino que también evita que les queden antecedentes, por lo que ni siquiera es posible identificarlos. En este sentido, resaltó que también es de interés público conseguir que se condene a los responsables y que no exista impunidad.

Y, que se añadan tres nuevos tipos penales. Ante la confusión y la impunidad que impera en este tipo de fraudes tan bien orquestados, es necesario realizar una descripción más precisa que llene la laguna legal que existe actualmente.