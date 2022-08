Podría Adriana Terrazas ser expulsada del grupo parlamentario de Morena

Ante la pérdida de la confianza por no respetar los acuerdos, se analizará la continuidad de la diputada Adriana Terrazas Porras en el grupo parlamentario de Morena, así lo dio a conocer el diputado, Benjamín Carrera Chávez.

Explicó que previo a la votación de la Junta de Coordinación Política, la cual favoreció a la diputada Adriana Terrazas, había un acuerdo al interior de la bancada de Morena, que consistió en que se propondría a él (diputado Carrera), como presidente y de no ser así, no se aceptaría otra propuesta, para no evitar la intromisión de otro partido en las decisiones de la bancada guinda, sin embargo el acuerdo se rompió tras la aceptación de la diputada.

“Ya no existe la misma confianza con la legisladora, pues no cumplió con el acuerdo de la bancada, por lo que se analizará su continuidad”, manifestó el morenista.

Incluso se envió una carta al dirigente nacional del partido, Mario Delgado explicando la situación, porque se menciona que fue a solicitar autorización, sin embargo no hay testimonio de ello, agregó.

Por el momento no hay comunicación de la diputada con la bancada, ni viceversa, por lo que es una situación que se valorará y se tomará una decisión en próximos días.

Cabe mencionar que la Junta de Coordinación Política del Congreso local, votó en contra del planteamiento de Morena, en la que se proponía al diputado Benjamín Carrera como presidente del Congreso del Estado y a favor de la legisladora Adriana Terrazas.

Posteriormente en la Junta previa del poder legislativo, se cometió la propuesta encabezada por la diputada Terrazas Porras, la cual fue aprobada con 23 votos a favor y con la inasistencia de los legisladores de Morena.

La mesa directiva sus funciones a partir del primero de septiembre del presente año.