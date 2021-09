Podría PAN impugnar regidurías ante la Sala Superior del TEPJF

Daniel Terrazas, director jurídico del CDM del PAN , explicó que estarán a la espera de recibir la sentencia por parte de la Sala Guadalajara, ya que durante la sesión que se transmitió, sólo se dijo la resolución pero no se expusieron los motivos.

Señaló que una vez que se reciba la sentencia, analizar la posibilidad de acudir a la Sala Superior del TEPJF, puesto que aseguró que el tema de constitucionalidad que está peleando Acción Nacional, sí da para poder acudir a la Sala Superior que es la máxima instancia.

Reiteró que uno de los problemas con los magistrados del TEPJF, es que no están argumentando el fondo del problema, sino que lo están haciendo de forma superficial, sin revisar de manera constitucional los términos en lo particular, desestimando así los argumentos de fondo de las impugnaciones.

Por su parte Ricardo Santana, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, lamentó la decisión de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entorno a desechar los medios de impugnación presentados por diferentes partidos, respecto al repartido de las regidurías en el municipio de Chihuahua.

Mencionó que con el aval de las instituciones electorales, Morena quedará sobrerrepresentado en el H. Ayuntamiento capitalino, asimismo dijo que no acudirán a la Sala Superior, pues es más que obvio que los órganos electorales no están analizando a fondo los argumentos de las impugnaciones.

“Estamos viendo que los órganos jurisdiccionales no se quieren salir de lo que ellos ven, de alguna manera no están revisando a fondo los procedimientos de impugnación y pues no le vemos el caso de seguir insistiendo con nuestro argumentos en la Sala Superior, hasta ahí se queda el tema, esperábamos que resolvieran a favor del partido, pero no fue así”, dijo Ricardo Santana.