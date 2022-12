Policía Vial denuncia por medio de videos en TikToK presunto hostigamiento laboral

La oficial de la Subdirección de Movilidad, Patricia Ramírez, denunció por medio de vídeos de Tik Tok, a pesar de que dijo tendrá represalias en su contra y tiene miedo a las personas poderosas, la situación de hostigamiento laboral y malas condiciones de trabajo que ella y sus compañeros policías viven en la corporación.

Ella narró que hace dos años interpuso una queja en asuntos internos contra Martín F. que era comandante en ese momento, por hostigamiento laboral y no encontraron suficientes pruebas, por lo que “le dieron carpetazo” y a ella nunca se le puso al tanto de nada.

“Quería renunciar, pero me cambiaron de departamento, en donde hice un grupo de Whatsapp con mis compañeros para el cotorreo, este grupo llegó a oídos de mis jefes y no les gustó, yo creo pensaban que hablábamos mal de ellos, por lo que me echaron a la calle”, refirió la denunciante, sobre quienes eran sus superiores Juan Carlos V. y Gabriela P.

Agregó que en otro ejemplo del hostigamiento laboral que vive el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, es que corrieron a un juez calificador que no estaba de acuerdo con las audiencias.

Señaló que si el personal de asuntos internos tuvieran tanto interés sobre el bienestar de la ciudadanía y compromiso con el cumplimiento de la ley, no harían este tipo de acciones.

“Mi denuncia la hago por este miedo porque si denuncio en alguna dependencia de gobierno no va a proceder, porque puede más el poder que la seguridad del personal y de la ciudadanía”, comentó.

Recordó que al tomar el poder la gobernadora Maru Campos mandó quitar los oficiales de las motos haciéndolos cumplir funciones de policías estatales con sueldo de policía vial, cuya diferencia es de 5 mil pesos mensuales.

Resaltó que según la Ley federal de los trabajadores de la administración pública, un turno nocturno no debe pasar de 7 horas, sin embargo, ellos trabajan 13 horas diarias.

También reclamó que los policías con su propio dinero deben comprar los uniformes, parachoques, rentar los radios y hasta comprar las balas otros, cuando dijo que en gobiernos anteriores, cada 6 meses se les proveía de estos materiales.

Agregó que le parece muy injusto que las y los ciudadanos no pueden pagar una multa si no pagan el adeudo completo, lo cual es muy complicado para las economías familiares, así como que se les hace dar muchas vueltas por la burocracia de la dependencia.

“Con miedo y todo hago este vídeo, pero espero que salga algo bueno para los policías y la ciudadanía, pido que se nos dote de un buen equipo pues los delincuentes andan más armados que nosotros y que cese el hostigamiento”; comentó la oficial y dijo que instaló cámaras tanto en su casa como en la de su mamá, pues tiene miedo de que le hagan algo por realizar esta denuncia.