Por considerarla un retroceso, PRD rechaza reforma eléctrica

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó categóricamente la Reforma Eléctrica, ya que, “esta no bajará las tarifas de luz, ni dará presupuesto a las energías limpias y renovables, lo que representa una problemática y un retroceso para las y los mexicanos”.

“Estamos a favor de una reforma que considere a la electricidad como un derecho humano cuya rectoría la tenga el Estado a través de los organismos reguladores y que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa competitiva que garantice tarifas bajas, que no violente tratados internacionales y que proporcione nuevas bases al desarrollo productivo del país”, expresó Nohemí Aguilar, Secretaria General del PRD en Chihuahua.

Lo anterior surge, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara la iniciativa ante la Cámara de Diputados en días pasados.

“Durante los últimos meses, las y los diputados federales, senadores, dirigentes nacionales, estatales y su militancia, nos hemos movilizado para alcanzar un acuerdo que permita hacer de las reformas constitucionales al sector eléctrico un proyecto de transición hacia las energías limpias, así como justificar nuestra posición contra la propuesta de seguir generando energía contaminante”, dijo la secretaria.

Ante esto, el Partido de la Revolución Democrática, ha trabajado en una contrapropuesta impulsará la competencia en la generación de energía, privilegiará las energías limpias y dará certeza a las inversiones.

Se destacó que la propuesta de reforma constitucional, que se discute en la Cámara de Diputados, “es controvertida porque limitaría al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal CFE”.

Además, que “eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados”.

Es de recordar que la reforma debe ser aprobada por dos tercios de los legisladores y, para ello, el oficialismo debería lograr votos por parte de la oposición, que ya ha anunciado que no votará en favor de la reforma si no hay cambios.

“Mientras estas propuestas no quieran ser discutidas, el PRD no apoyará ninguna reforma constitucional al sector eléctrico, cuyo actual diseño no bajará las tarifas de la luz ni contempla presupuesto para transitar a las energías limpias,” resaltó Nohemí Aguilar.

Asimismo, este partido externó su preocupación de contar con una reforma eléctrica incluyente, sustentable, con justicia social “que no otorgue mayores atribuciones a Manuel Bartlett Díaz que, en reiteradas ocasiones, ha sido señalado por actos de corrupción, negligencia operativa y vicios administrativos en la CFE”.