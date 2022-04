Por despido injustificado se encadena maestra frente al Palacio de Gobierno

Una maestra de la Escuela Primaria Salvador Allende, se encadenó a una cruz ubicada en el monumento de la Cruz de Calvos, frente al Palacio de Gobierno, para exigir que se le resuelva su situación laboral, ya que se asegura que fue despedida de manera injustificada.

Denunció que el inspector de zona Rafael Castañón, la ceso de sus labores como docente, de manera injustificada, sólo por haber denunciado algunos actos de corrupción que se realizaron en años anteriores en el plantel educativo del que fue despedida.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Soy una persona de convicciones, soy alguien que siempre ha defendido sus derechos porque soy una maestra dedicada a mi profesión, no es posible que con tantos elementos de prueba que yo lleve, cínicamente digan que no se me aceptan ningún elemento de prueba”, subrayó la profesora, quien se identificó como Martha Pérez Martínez, originaria de esta ciudad.

Señaló que el propio secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken, ha girado exhortos para quitarles el poder a quienes la cesaron de su cargo, sin embargo, no ocurre nada.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Pérez Martínez, añadió que busca que las autoridades puedan brindarle una solución, asimismo agradeció a sus compañeros de la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por el apoyo que le han brindado.