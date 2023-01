Posponemos asuntos para ser muy cuidadosos con la justicia administrativa: TEJA

La Magistrada Presidenta del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Alternativa, Mayra Arróniz, informó que cuando se propone bajar asuntos de la Orden del Día de las sesiones del Pleno, es para estudiar cuidadosamente los casos pues dijo que la intención de dicho cuerpo colegiado jurisdiccional es ser sumamente cuidadosos con la impartición de justicia administrativa.

Lo anterior, luego de que, entre otros asuntos que se pospusieron en la Sesión del Pleno del jueves pasado, se bajara del orden del día el caso del exfuncionario Pedro Santa Rosa, a quien la Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció por desvío de recursos.

Te puede interesar: Exfuncionarios de Deporte crearon empresa para malversar mas de un millón de pesos

“Cuando bajamos algún asunto, no tarda más de una semana a volverse a subir al orden del día”, expresó la titular del TEJA y se excusó de hablar de algún caso en particular pues dijo que la Ley se lo impide.

“Cuando se retiran algunos asuntos es porque hay algún amparo, una suspensión o una litis abierta en el Colegiado y por eso tenemos que retirar el asunto, en otros casos, es porque necesitamos mayor estudio y es por una cuestión de compañerismo, respeto y para brindar un buen servicio de justicia”, expresó Mayra Arróniz en entrevista con El Heraldo de Chihuahua.

Chihuahua Aplazan por tercera vez caso de presunto desvío de recursos contra ex funcionario de Deporte

El tiempo de estudio es vital, puesto que cada magistrado cuando vota debe estar seguro de su voto, porque para muchos casos el TEJA es la última instancia y aunque los asuntos se retiran, no es por mucho tiempo, a lo mucho una semana para mayor estudio, aseguró la funcionaria pública.

Lo anterior, dijo la Magistrada, respecto al asunto E034/2022 que corresponde al caso del exfuncionario estatal Juan Pedro Santa Rosa, quien fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por presunta responsabilidad administrativa, pues cuando fungió como titular del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD) se detectó un desvío de recursos en el que se le atribuyen responsabilidades.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cabe mencionar, que es la tercera vez que el Pleno del TEJA vota aplazar el tratamiento de diversos asuntos en sus sesiones semanales, entre los cuales se ha incluido el aplazamiento del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) contra el exfuncionario corralista.

Finalmente, Mayra Arróniz, Magistrada Presidenta del TEJA informó que el cuerpo colegiado que ella encabeza trata muchísimos otros temas, no solo las responsabilidades contra funcionarios y ex funcionarios, pero aseguró que el tema se trata con suma seriedad y profesionalismo por parte de quienes integran el Pleno de Justicia Administrativa, pues entienden que este tipo de casos interesan de manera particular a la sociedad chihuahuense.