Postergan plan de riego 2024, con la esperanza de que nevadas aminoren la sequía

Los productores agrícolas de Chihuahua podrán negociar el plan de riego hasta principios del 2024, ello luego de la solicitud que realizaron a la Comisión Nacional del Agua a fin de que con las probables lluvias y nevadas invernales el suelo recupere su humedad y las presas algo de su capacidad en almacenamiento.

El ingeniero Alán García, encargado del departamento de Uso Sustentable del Agua de la Secretaría de Desarrollo Rural explicó que ya en ocasiones anteriores se había realizado la solicitud de aplazar la designación del agua, dado que Chihuahua tiene una condición severa de sequía de manera recurrente.

Este 2023, de acuerdo a los reportes de la Comisión Nacional del Agua es el año más seco en los últimos 33 años, ello ha ocasionado un impacto severo en la producción agrícola y ganadera en el estado, dos de las actividades primarias que dan sustento a miles de familias. Las primeras nevadas en los municipios serranos son benéficas para recuperar la humedad del suelo y que puedan darse escurrimientos hacia los cuerpos de agua.

Originalmente los ciclos agrícolas se adaptan a la temporalidad de las estaciones del año, en este caso inician ciclo el 1 de marzo, días antes de la primavera y termina el 30 de septiembre, para la elaboración del plan de riesgo lo entregan de manera normal en el mes de octubre, sin embargo al no haberse registrado precipitaciones durante julio y agosto, así como los primeros días de septiembre se solicitó una prórroga.

El ingeniero García explicó que la prórroga se realizó a través del Comité Hidraúlico de los 8 Distritos de Riego en la entidad, “Se hace con la esperanza de que se presenten precipitaciones en el invierno, se capte agua en las presas".

De la misma manera se tiene la esperanza de que en la cuenca alta se registren copiosas nevadas durante el invierno para que se generen los escurrimientos hacia los cuerpos de agua.

Los escurrimientos pueden derivar en que la captación de agua se incremente y con ello se pueda solicitar que dicho volumen se adicione al que actualmente cuentan y con ello ampliar la superficie de riego.

Actualmente la presa La Boquilla cuenta con un 38.6% de nivel de almacenamiento, cuando el año pasado era de 78%, mientras que la Francisco I. Madero reporta un 31.1% en comparación al año pasado tiene un 60 por ciento menos ya que en 2022 era de 93%.

Reitero que esta prórroga no es algo nuevo, sino que ya se había solicitado, pero esta petición es en espera de que se presenten lluvias, “No siempre se ha hecho la solicitud de manera oficial, a veces fue de manera económica o verbal, para que permita aplazar la entrega del plan de riego, ya que se han dado precipitaciones durante el invierno. Este año aunque no tengamos un pronóstico puede pasar”.

La SDR está al pendiente de la situación con los presidentes de los Módulos y Unidades de Riego en el estado, así como con la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua.

El funcionario estatal refirió que por escrito la Comisión Nacional del Agua no ha emitido una respuesta oficial, sin embargo de no haber aceptado la propuesta de los productores de Chihuahua la designación del agua se hubiera hecho desde el mes de octubre. A la fecha la Conagua no ha solicitado que se entreguen los planes de riego.

“Han entendido la situación por la que atraviesa Chihuahua”, dijo el ingeniero Alán García.