Presenta Alex Domínguez su libro “Gobiernos de Coalición”

Teniendo como invitados especiales al exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, y el secretario General de Gobierno, Santiago De La Peña Grajeda, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez Domínguez, presentó su libro denominado “Gobiernos de Coalición”.

El Palacio de Gobierno fue la sede para dicho evento en el que se dieron cita diversos actores políticos como el alcalde capitalino, Marco Bonilla; los dirigentes estatales del PAN y del PRD, Gabriel Díaz Negrete y Nohemí Aguilar Rayos, respectivamente; expresidentes municipales de Chihuahua; diputados locales y militantes de los tres partidos en mención.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

“Para lograr un gobierno de colación es necesario dejar de lado la hipotética suma de votos y hacer un gobierno que vaya más allá en favor de la sociedad”, es una de las principales precisiones que tanto el autor como sus invitados destacaron, agregando la importancia que tienen el diálogo y la participación de la sociedad para lograr esta unidad.

A lo largo de seis capítulos, en los cuales se realiza una pequeña definición sobre el tema y narra la transición de estos gobiernos en el mundo a lo largo de la historia, este tomo pretende concientizar sobre la situación que se vive en los diferentes países y la necesidad que se tiene de conformar estas coaliciones.

Destaca la importancia de generar agendas conjuntas en donde se prioricen las más importantes necesidades de los pueblos, dejando de lado los intereses particulares y modificando los objetivos principales a fin de avanzar y construir como sociedad.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

En su reflexión, Baeza Terrazas destacó la manera en la que en pocas páginas el escritor logró dar el contexto preciso de lo que se está viviendo en todo el mundo con la nueva realidad, subrayando que en la ley nacional no se diferencia entre las coaliciones electorales, parlamentarias y de gobierno, por lo que advirtió que en los próximos años será algo que se regule.

“Los gobiernos de coalición intentan que el que gane no gane todo y el que pierda no pierda todo”, citó una frase para concluir con su participación.

De La Peña, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de hacer referencia del ejemplo que mostró Chihuahua al país, poniendo de esa manera y con este libro el tema en el centro del debate público y político. Es así como garantizar que este material es por demás oportuno ante “un país que tiene mucho por dar”.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Detalló que los gobiernos de coalición no son tarea fácil, toda vez que puede generar aciertos favorables para los ciudadanos, pero cuando no se regula no vigila, “los resultados podrían resultar catastróficos”, por lo que exhortó a los presentes y lectores a que analicen al respecto.

“Generalmente se piensan las alianzas dentro de un proceso electoral, pero realmente una coalición significa sumar esfuerzos a la hora de gobernar y a la hora de entregar resultados a los ciudadanos”, replicó el secretario respecto a lo mencionado en el tomo insistiendo en que esta “es una gran ventana” que permite observar el lugar que ocupa la diversidad política.

Domínguez, en su participación, externó que, a pesar de que los gobiernos de coalición es algo que actualmente se escucha constantemente; empero, falta mucho por reflexionar y por hacer, motivo por el que espera que próximamente se legisle al respecto a fin de regular este ejercicio.

Es preciso comentar que, con antelación se confirmó la participación de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, como una de las invitadas especiales; empero, se desconocen los motivos por los cuales finalmente no acudió al evento.