Presenta Francisco Sánchez denuncia ante CEDH por asunto migrante

Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el representante de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez presentó una denuncia por lesa humanidad en contra del Gobierno Federal tras los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.

Sánchez Villegas señaló que la federación no ha asumido la responsabilidad que le corresponde respecto a la crisis migratoria, volviéndose así indolente a los temas sociales que aquejan a los mexicanos, lo cual a su vez ha sido causante de varias tragedias, como la ocurrida con las personas migrantes.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Recordó que, desde el Congreso del Estado, hace más de un año se hizo el llamado al Gobierno Federal para que tomara acciones al respecto; sin embargo, se hizo caso omiso lo cual provocó que la crisis desembocara en la tragedia que se registró en ciudad Juárez.

Refirió que el incendio propiciado en las propias oficinas del INM deja al descubierto que la población migrante se encontraba en un campo de concentración y totalmente desprotegida por parte de la federación, principal encargado de este sector.

Foto: Cortesía de Francisco Sánchez

A fin de que no quede impune, urgió a que se realicen las debidas investigaciones y acciones debidas para que este tipo de acontecimientos no se vuelvan a repetir no solo en la entidad sino en ninguna región del país, “el genocidio no puede ser en vano”.

Lamento que Ciudad Juárez continúe teniendo concurrentemente varios “días negros”, motivo por el cual solicitó que la queja presentada ante la CEDH sea remitida a nivel nacional para que se investigue en materia de violaciones graves cometidas por el Gobierno Federal.

Cabe señalar que ayer el emecista igualmente pidió la destitución del secretario de Gobernación, Adán Augusto López al catalogarlo como principal responsable de la política migratoria, pues de la dependencia que él encabeza emana el Instituto Nacional de Migración.