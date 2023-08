Presenta Georgina Zapata Ley Federal de Adopciones

La diputada Georgina Zapata, integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura, propuso la promulgación de la Ley General de Adopciones, misma que operaría a nivel federal.

La diputada ha expuesto que conforme a los datos estadísticos del INEGI, en México hay más de 30 mil niñas, niños y adolescentes en espera de ser adoptados. Pese a que estamos en pleno siglo XXI, el tema de las adopciones sigue siendo un tema tabú, debido a diversos aspectos. En México durante todo el año 2022 solo se concretaron 72 adopciones a nivel nacional, un número realmente bajo considerando el número de niños que están esperando un hogar.

La legisladora también ha comentado que el problema de los pocos trámites de adopción concluidos radica en distintos factores, no sólo en los diversos requisitos y filtros que varían dependiendo de las distintas instancias del DIF, tanto municipales, estatales y nacional, pues no existe una homologación con los mismos criterios. Aunque coinciden en buscar el interés superior de los niños, no es así en la difusión y conciencia de lo que representa la adopción.

"Debemos facilitar los trámites de adopción y homologar las leyes de adopción que existen en nuestro país, para poder brindarles un buen hogar a todas las niñas, niños y adolescentes que lo requieran con el fin de que tengan un buen desarrollo y puedan sentir el amor que da una familia", concluye la diputada Zapata.

Esta iniciativa, de ser aprobada por los diputados del Congreso del Estado de Chihuahua, tendrá que ser autorizada posteriormente por el Congreso de la Unión, ya que pretende establecer un marco normativo de carácter federal.

