Presentan desnutrición y anemia el 23% de las personas indígenas en Chihuahua

Datos de Población en Comunidades Indígenas del INEGI revelan que 4.5 de cada diez personas pertenecientes a etnias indígenas en el estado de Chihuahua no tienen acceso suficiente y saludable a alimentación.

En el marco del Día de Etnias Indígenas se dio a conocer que cerca de 37 mil 500 integrantes de etnias mantienen una alimentación deficiente o limitada.

El INEGI expone que la población total de etnias asciende a 93,790 personas en la entidad, y aunque el 40 por ciento no tiene acceso a la alimentación adecuada, es un 23 por ciento quienes presentan desnutrición y/o anemia, principales problemas de salud.

La causa principal es el acceso limitado a los alimentos de todos los grupos, debido a que la gran mayoría de los pobladores de municipios en la sierra han dejado de consumir los alimentos que formaban parte de su dieta diaria en los últimos años.

Datos que se pueden observar tanto en la Encuesta de Población y Vivienda como en apartados de Características Demográficas de la Población, por entidad federativa, Población Rural y Urbana y otras bases de datos del mismo instituto muestran que la población indígena en el estado de Chihuahua y en todo el país se enfrenta a desventajas en todos los indicadores de bienestar.

Ejemplo de esto es que más del 40 por ciento no tiene un acceso a una alimentación suficiente y saludable.

Esto, sobreviene debido a que no cuentan con un ingreso suficiente, que les permita satisfacer las necesidades básicas, que son servicios, escuela, vivienda, alimentación y acceso a la salud, principalmente.

De acuerdo con la misma Organización Mundial de la Salud, una dieta suficiente, saludable y variada, debe incluir raciones acordes a la edad de cada persona, y familia, todos los días, en tres comidas principales, que son desayuno, comida y merienda o cena.

"Comer sano, variado y suficiente es mantener una dieta nutritiva, con una diversidad de alimentos en las cantidades adecuadas según la edad de cada miembro de la familia, todos los días", refiere el organismo de salud.

También indica que una alimentación con alimentos de todos los grupos (cereales y legumbres; frutas y verduras; leche y derivados; carnes y huevo; y grasas) en porciones correctas, provee grandes beneficios.

De acuerdo al INEGI, no sólo la población de etnias indígenas, sino parte de la población no indígena, no tiene acceso a una dieta suficiente, variada y sana o nutritiva, debido a sus ingresos económicos.

A esto se añaden las rutinas del trabajo fuera de casa, que han llevado a un consumo de alimentos no nutritivos, sin horarios fijos y basados en productos ultra procesados y poco saludables.

De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, los beneficios de llevar una dieta adecuada se reflejan en una producción de la energía necesaria, para realizar las actividades del día.

Además el organismo produce suficientes defensas ante infecciones y enfermedades y en el caso de las y los menores, crecen y se desarrollan sanos y fuertes.

Una alimentación sana, variada y suficiente, incluye todos los grupos de alimentos cada día, e implica optar por alimentos naturales en vez de productos procesados, lo que hoy en día es menos accesible para la población más vulnerable económicamente, pues justamente el alimento no nutritivo se produce en grandes cantidades y se oferta a un bajo costo.