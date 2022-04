Preside arzobispo celebración de Domingo de Ramos

Chihuahua celebra el domingo de Ramos. Esta mañana, con la procesión de las Palmas en la Catedral Metropolitana de la Santa Cruz presidida por el arzobispo don Constancio Miranda Weckmann. Es oficialmente el fin de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa, por lo que exhortó a la grey católica a vivir verdaderamente estos días, desde la entrada triunfal hasta la resurrección, pasando por la muerte para morir en el pecado y resucitar a la gracia y amor de Dios.

Jesucristo ha entrado en Jerusalén con ello se inicia la Semana Santa y el camino hacia la cruz donde entregará la vida para lavar las culpas de la humanidad.

Don Constancio Miranda Weckmann realizó la bendición de palmas en la entrada al templo, donde se colocó una mesa con las palmas “Santifica estos ramos para quienes acompañamos a Jesús jubilosos podamos llegar con él a la Jerusalén del cielo”.

Tras la bendición se realizó la procesión hacia al altar, proclamando a Jesús el Rey de la Gloria, “¡Viva Cristo Rey!”

En las lecturas de este domingo se reflexionó la Pasión de Jesús, en el salmo responsorial se rememoró su muerte en la cruz y ese reclamo “Dios mío, Dios mío ¿porqué me has abandonado?” En la segunda lectura se reconoce que Dios exaltó a Jesús y me otorgó el nombre que está sobre todo nombre.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Durante la homilía dijo que se agitan los ramos verdes y palmas para celebrar la puerta de la Semana Santa.

Las palmas representan la vida que van junto con nuestro grito elevando la aclamación de que Jesús es el rey, para que se resucite con Cristo.

Exhortó a la grey católica a colocar el ramo que llevan en un lugar especial pues será nuestra protección, “Es signo exterior de que hemos optado por seguir a Jesús en el camino hacia el padre, lo seguiremos hasta cruz porque en la vida tendremos muchas cruces, cruces en enfermedades, problemas, angustias, aprietos, crisis, dolores. Miles de cruces pero Jesús nos invita a que agitemos nuestras palmas en nuestro corazón y le digamos: ¡Eres nuestro Dios y Salvador!”

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Don Constancio señaló que hoy los católicos se unen a la muchedumbre para alabar a Jesús, “Jesús hace su entrada a Jerusalén como un mesías, los cantos de la gente proclaman: bendito el que viene en el nombre de Dios”.

En un humilde burrito hace su entrada triunfal a Jerusalén, por lo que don Constancio exhortó a los feligreses a vivir la Semana Santa m, tratando de mantenerse con coherencia de fe y de vida.

“Que este grito de júbilo no se convierta en un viernes de crucifixión, que nuestros ramos no se marchiten en nuestros corazones, caminemos hacia la Pascua con amor”.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Enfatizó que vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús por completo, es afirmar que Cristo está presente en ma eucaristía

Es aceptar que Jesús está presente en cada corazón. Es proponerse seguir a Jesús durante los 365 días del año, practicando las cosas ordinarias que propone la iglesia: oración, sacramentos y la eucaristía.

Don Constancio deseo una Semana Santa a los católicos y que les dé Dios el gozo para seguir.

El martes santo a las 11:00 horas se celebrará la misa crismal, que estará presidida por el Arzobispo.