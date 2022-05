Presupuesto 2022 no incluye ninguna obra para Chihuahua

El Presupuesto de la Federación para el 2022, no incluye ninguna obra para el estado de Chihuahua y ante las recientes quejas por las malas condiciones en las que se encuentran distintas carreteras en la entidad, las diputadas federales del Partido Acción Nacional, señalan una disminución en el recurso para el mantenimiento de caminos.

Luego de que a finales del pasado mes de febrero, mediante oficio con la participación de 25 municipios y cámaras empresariales en la ciudad de México, se gestionara la rehabilitación de carreteras ante la SCT, a finales de marzo se logró el recurso etiquetado por 40 millones de pesos.

Por su parte, la diputada federal, Angeles Gutiérrez, comentó que el día que estuvo el Presidente de la República en la Plaza de la Identidad, le hizo entrega de dos temas; la carretera Parral-Chihuahua, así como la rúa Parral-Guadalupe y Calvo.

“Yo le dije, presidente es un tema muy sentido para nuestra región, él me dijo que todo se iba a ser pero poco a poco, tristemente es el momento en que no tengo una respuesta oficial como se debe de hacer, mandamos directamente una solicitud al Secretario de Comunicaciones y Transportes, el me transfiere a la delegación Chihuahua y nos atendieron perfectamente, la primera respuesta era que no había presupuesto y la segunda que se iba a hacer una pequeña inversión en Parral-Guadalupe y Calvo, y eso me consta porque cuando anduve en mi recorrido, vi que se estaba trabajando en un tramo”, expresó la diputada.

Refirió que respecto a la carretera Parral-Chihuahua, dicen que no hay presupuesto, asimismo, recordó que el día que estuvo en la ciudad de Parral, la Gobernadora también habló del tema y la intención es seguir tocando puertas.

Enfatizó que esta situación no debe ser un tema político, ya que argumentó que esta carretera esta conflictuada de mucho tiempo atrás porque el presupuesto que se tenía destinado, no se sabe dónde quedó, como otros casos de alta corrupción.

La entrevistada manifestó; “Estaremos trabajando en conjunto, hemos platicado con el diputado Edgar Piñón, hemos entablado conversación con el Presidente Municipal de Parral de una manera breve, pero lo hemos seguido atendiendo con el sector empresarial, porque todos estamos interesados en que esta carretera recupere primero que nada la calidad, y sobre todo, la seguridad para los que transitamos por ella, es mi camino de cada ocho días o 15 días y desafortunadamente cada vez está en peores condiciones”.

Indicó que es preocupante la forma en que se está llevando a cabo el bacheo; “Como si estuviéramos en otra época, desafortunadamente no hay un proyecto para hacer este trabajo, yo les digo que nosotros no hemos omitido este tema como representante de este distrito, nos han atendido bien pero no hay respuesta ni dinero, entonces seguiremos trabajando”.

Por su parte, la diputada federal, Patricia Terrazas, informó; “Nada más voy a hacer precisiones con números, lo que se presenta en el Presupuesto para la Federación para el 2022, no trae ninguna obra para Chihuahua y el mantenimiento de caminos viene disminuido, no hay presupuesto”.

Destacó que la cantidad no está asentada en el decreto de presupuesto, pues no existe; “Podrán platicarnos bien bonito, vamos, nos sentamos, mandamos cartas, pero si no existe en el presupuesto; no hay dinero para eso, porque tendría que desviarse de otros rubros para poderlo hacer”.

“Otra cosa que me parece importante, es que no hay menos presupuesto que los años anteriores, no es cierto de que los dejamos sin dinero como afirman respecto al presupuesto federal, sino que ha ido aumentando, el tema es a donde se está yendo nuestro dinero y todo ese dinero que pagan los mexicanos se está yendo principalmente a la Secretaría del Bienestar, a los programas clientelares. De los 23 programas, 11 no tienen reglas de operación, ahí está el presupuesto, si queremos una buena carretera hay que exigir a nuestros diputados que la pongan en el presupuesto y esa es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados”, finalizó.