PRI esta en desacuerdo con contenido de libros de texto; pero ve necesaria la entrega

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Noel Chávez, precisó que, pese a que no está de acuerdo con el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos, reconoce que son necesarios, por lo que espera que se entreguen a la brevedad.

“No estoy de acuerdo con el contenido, es un contenido muy ideológico, no estoy de acuerdo definitivamente, pero ya en terreno, ya con los libros ahí ya podremos armar inconformidades de cuál tema no nos gusta o no nos parece, pero necesitan estar ahí los libros”.

Y es que, particularmente en el Distrito que representa, el cual abarca varios municipios de la Sierra, es el único material con el que cuentan debido a la situación de vulnerabilidad que se vive.

Por lo anterior, llamó a que se entreguen los tomos y se analice en conjunto los temas que sí se abordarán y los que no, “los van a tener que usar porque ahí evalúan los maestros”.

De esa manera, los docentes tendrán que escuchar las inconformidades que tiene la sociedad civil al respecto y buscar la manera en la que sustentarán y abordarán esos temas que más han causado controversia y molestia a algunos padres de familia.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Respecto al paro de labores que se inició este lunes, comentó que se veía venir dada a esa inconformidad por los padres de familia; empero, subrayó que esa suspensión es lamentable debido a las demás consecuencias que está generando en la sociedad.

Y es que, el que los niños no vayan a la escuela, ocasiona que varios padres de familia tengan que faltar a sus trabajos ya que no cuentan con alguien que los cuide y les mueven toda su rutina programada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Imagínense una madre de familia sola que nada más lleva a su hijo, se va a trabajar para el sustento y que no tengo donde dejar a su hijo pues no hay recurso, yo creo que tienen que revalorizar los sindicatos para no afectar las clases y buscar otros medios para inconformarse”.