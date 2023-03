PRIAN y falsos morenistas financian campaña en mi contra: Juan Carlos Loera

El delegado de los Programas del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, dio a conocer que el PRIAN y algunos falsos morenistas, son quienes han financiado una campaña en su contra, utilizando denuncias que no proceden por falta de pruebas, pero que sí manchan su imagen.

Lo anterior en relación a la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República, con el folio FED/FEMCC/FEMCC-CHIH/0000152/2023, en donde se abordan las denuncias presentadas por el ciudadano Hugo Ruz Esparza, en relación a presuntos actos de corrupción que afectan a beneficiarios de las becas para el adulto mayor.

El titular de los programas sociales del Gobierno Federal, comentó que el exfuncionario federal asegura tener en su poder 4 mil folios, lo que fue sustraído de manera ilegal, es decir, fueron robados, y añadió que en esos folios se constata que los apoyos fueron pagados, es decir, son ordenes que fueron pagadas, lo que acredita que no existe fraude alguno en contra de los beneficiarios de las becas.

“El asunto no es nuevo, hay una campaña constante y golpeteo político hacia mi persona, evidentemente hay alguna fuerza política atrás del señor que fue despedido del Bienestar desde el año pasado, precisamente por hacer mal uso de sus facultades”, explicó en relación al denunciante Hugo Ruiz Esparza.

Chihuahua Supera los 15 mil millones de pesos derrama de programas sociales del Bienestar: Loera

Loera de la Rosa comentó que no se debería dar mucha atención a una persona con poca ética y quien fue despedido del Bienestar por actos irregulares.

Destacó que el ciudadano denunciante, ha realizado varias giras estatales en donde ha denostado la figura del Delegado, lo que calificó como algo muy extraño, pues el señor Hugo Ruiz Esparza, laboraba como siervo de la nación y percibía un sueldo promedio de 13 mil pesos mensuales, ahora tenga dinero para realizar ese tipo de giras.

“Es una campaña de denostación, en primer lugar, el denunciante es muy cuestionable, en segundo lugar, en relación a la denuncia, el oficio que se presenta ahí mismo dice que no se han aportado las pruebas suficientes, incluso lo que ha aportado es ilegible, tan insuficientes han sido las pruebas, que después de ocho meses no se me ha notificado”, resaltó.

El delegado reiteró que no se le ha notificado, porque las pruebas aportadas por el denunciante son insuficientes, pues sólo se trata de calumnias y de un golpeteo político, pues aseguró que hasta el momento no hay registro de que adultos mayores se hayan dicho afectados por no recibir su pensión.

Manifestó que seguramente son los adversarios políticos quienes están financiando esa campaña mediática en su contra, mismos a quienes calificó como de la derecha conservadora, incluso dijo que puede haber algunos morenistas que son “guindas por fuera, pero azules por dentro”.

En este sentido, Loera de la Rosa, evitó decir a quien o quienes se refiere con ese calificativo, pero hizo énfasis en que la gente sabrá interpretar sus palabras.

“Eso viene del lado del PRIAN y de los impostores que hay dentro de Morena, que son guindas por fuera y azules por dentro, ya todos saben a quién me refiero”, enfatizó.