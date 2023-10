Prioriza alcalde la relación alumno-maestro por encima de los libros de texto

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, priorizó como los elementos más importantes en el proceso educativo la relación entre maestros y alumnos, por encima de los libros de texto, que se encuentran detenidos debido a un procedimiento judicial, por lo que exhortó a los docentes a no privar de la educación a las y los estudiantes, y esperar que se resuelva el proceso.

“Los elementos más importantes del proceso de enseñanza – aprendizaje, son dos. Realmente, a los libros los dejamos en tercer término. Los dos elementos más importantes son el maestro y el alumno; si hay un maestro capaz, preparado, capacitado, aún sin libros, puede transmitir el conocimiento a sus alumnos”, expresó Marco Bonilla.

Argumentó que en el tema de los amparos interpuestos por la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua, el Gobierno Federal es el responsable de la situación que se vive en la educación de las escuelas chihuahuenses.

“Este es un tema que ya está en manos del Tribunal Judicial. Si se hubieran agotado los procesos adecuados por el Gobierno Federal, no estaríamos metidos en este embrollo”, afirmó.

Así mismo, se dirigió a las y los maestros de la ciudad de Chihuahua, a quienes describió como ejemplares, y les solicitó hacer un esfuerzo por respetar y honrar su vocación magisterial.

“Quisiera pedirles a los extraordinarios maestros que tenemos en la ciudad, ejemplares; que hagan un esfuerzo por siempre respetar y honrar esa profesión tan noble, como la que tienen, que es justamente, transmitir el conocimiento a alguien que no lo tiene. Esperen a que se agote este procedimiento, y que no se le quite la oportunidad de estudio a niños y niñas”, finalizó.