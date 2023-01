Profesionales de enfermería exigen reconocimiento y sueldo digno

Un grupo de enfermeras y enfermeros que desempeñan el trabajo profesionales llamado "especiales", que es el que se realiza en domicilios particulares, se reunieron ésta tarde a manera de protesta, para visibilizar u exigir que se les remunere y reconozca como profesionales de la salud.

El grupo de manifestantes liderado por Johana Acista acudió, frente a la glorieta de Pancho Villa, para mostrar en cartulinas algunos mensajes en los que señalaron que merecen un trato y sueldo digno, y reconocimiento a su labor, pues al ser contratados de manera particular para atender a personas en domicilios, no se les paga no considera como lo que son, profesionales de la salud.

"Algunas veces, llegan a pagarnos 50 pesos la hora, porque no quieren pagarnos más, nos consideran personas que no tenemos preparación o que cualquiera puede hacer nuestro trabajo y no es así", informó Viviana Prieto Nevárez, una de las enfermeras que acudió esta tarde a exponer su exigencia.

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

Las y los enfermeros, se preparan, si es a nivel licenciatura estudian cuatro anos, además llevan a cabo prácticas profesionales, servicio social, y cuentan con un sinnúmero de conocimientos que permiten cuidar lo más valioso, que es la salud y la vida de las personas.

Cuando se les contrata en domicilios, este personal realiza funciones llamadas "especiales" que se refiere a la acción que ejecutan por fuera de una empresa o institución y que abarca todos los cuidados integrales para una persona.

Entre las funciones que desempeñan de encuentra el suministro de alimentos, baño de esponja o regadera del paciente, aplicación o suministro de medicamento, canalización vía intravenosa, y toma de signos vitales, solo por citar algunos.

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

Además, estos profesionales tienen que estar alerta y al pendiente del reconocimiento de datos clínicos del paciente, tiene la capacidad de levantar a una persona que sufra un desmayo, que requiera de traslado a sillas de ruedas en casos que no puedan levantarse de cama.

Pese a lo anterior, las y los enfermeros afirmaron que quienes contratan ofrecen un bajo sueldo, sin dejar de mencionar que no cuentan con prestaciones.

En caso de ser contratadas por agencias intermediarias, tampoco cuentan con prestaciones y los sueldos son muy bajos.

Este grupo de enfermeros no forma parte de ninguna asociación, pero al compartir la experiencia de laborar en casas bajo estas condiciones, decidieron reunirse y hacer presencia para visibilizar las condiciones en que laboran.