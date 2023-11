Profesor de la ITCH II participa Congreso Internacional de Educación en Ingeniería en Guatemala

Alberto Camacho Ríos, destacado docente del Instituto Tecnológico de Chihuahua II (ITCH II), fue un participante clave en el II Congreso Internacional de Educación en Ingeniería, celebrado en el Centro Universitario de Occidente (CUNOD) en Quetzaltenango, Guatemala. Este congreso forma parte de la Universidad de San Carlos en Guatemala.

En el evento, centrado en la relevancia de las Ciencias Básicas en la formación de ingenieros, Camacho Ríos ofreció tres conferencias entre el 24 y el 27 de octubre.

Sus presentaciones abordaron temas como "Prácticas Sociales Asociadas a la Construcción de Templos Antiguos", "Prácticas Sociales e Instituciones, Ejes Transversales para la Construcción del Conocimiento" y "Desarrollo de Aplicaciones para la Enseñanza de la Matemática en el Nivel de Ingeniería", destacando su vasta experiencia y conocimiento en estas áreas.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El Congreso propició la publicación de dos trabajos en revistas indexadas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Uno de ellos, titulado "Prácticas Sociales e Instituciones. Ejes transversales para la construcción de conocimiento", fue obra del docente del ITCH II. El otro artículo, "Computer Technologies Development Used in the Teaching of Mathematics", también surgió de este evento académico.

Además de sus presentaciones, el profesor del ITCH II participó en un foro de debate junto a figuras prominentes como Hernán Morales, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, y Fernando Cajas, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre otros.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Este debate se enfocó en la importancia de las Ciencias Básicas en la formación del ingeniero, lo que le valió un reconocimiento por parte de la organización del Congreso Internacional de Educación en Ingeniería en el Centro Universitario de Occidente.