Prohibición de reguetón y corridos en Chihuahua causa revuelo en medios internacionales

Luego de que el municipio de Chihuahua aprobara el pasado 26 de julio una reforma para sancionar y prohibir la reproducción de la música que denigre o fomente la violencia en contra de la mujer, diferentes medios internacionales de España, Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, Rusia, París y otros más, retomaron la información por ser una de la única ciudad en prohibir esta música.

Medios internacionales de renombre, como CNN, RT, The Guardian y The New York Times, han cubierto la noticia, citando al presidente municipal Marco Bonilla, quien enfatizó que la multa por violar esta regla se elevará de 674 mil a 1.2 millones de pesos.

La reforma prohíbe canciones con letras que menosprecien a la mujer, especialmente aquellas pertenecientes al género del reguetón y sus subgéneros, así como aquellas que inciten a la violencia, como los corridos tumbados, que en ocasiones incitan a la violencia desenfrenada y en algunas incluso contra la mujer.

En el contexto de la pandemia de violencia contra las mujeres en México, esta medida es vista como un intento por no normalizar comportamientos perjudiciales y crear conciencia sobre la importancia de respetar a las mujeres y erradicar la violencia de género.

La regidora Patricia Ulate ha resaltado que la multa será aplicable en espectáculos regulados por permisos municipales y conciertos que promuevan imágenes, sonidos o vídeos que cosifiquen o denigren a la mujer. Los fondos recaudados por las multas se destinarán directamente al Instituto Municipal de las Mujeres, en un esfuerzo por apoyar y proteger a las mujeres afectadas por la violencia de género.

Medios internacionales, como la BBC británica y Fader de Estados Unidos, han recordado incidentes anteriores en Chihuahua, como la multa impuesta a Los Tigres del Norte en 2017 por cantar canciones que enaltecían el tráfico de drogas. También han informado sobre la alarmante cantidad de llamadas a los números de emergencia denunciando violencia doméstica en la capital.

A pesar de que el alcalde Marco Bonilla afirma respetar la libertad de expresión, ha dejado claro que no tolerará canciones que deshumanicen a las mujeres. El video compartido por el alcalde de Chihuahua ha generado discusiones tanto a favor como en contra de esta medida.

El periódico Cape Talk 567AM ha destacado cómo algunas personas están en desacuerdo con la decisión del alcalde, comparándola con la prohibición de ciertos tipos de música por parte de los talibanes por motivos morales.

Incluso medios argentinos han comentado sobre esta decisión del Ayuntamiento de Chihuahua, titulando la noticia como 'Prohibición de reggaetón y corridos tumbados en Chihuahua para prevenir la violencia de género'. Al igual que otros medios, se han enfocado en resaltar el monto de la multa y las declaraciones del alcalde y la regidora.

Esta iniciativa ha puesto a Chihuahua en el centro de la atención internacional y ha abierto un debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad social en la lucha contra la violencia de género.

Es de mencionar que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria del cabildo el 26 de julio de este año. Según el alcalde Bonilla, su objetivo es contrarrestar la violencia que ha sido normalizada a lo largo de los años mediante la cosificación de la mujer.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se establece una restricción relacionada con la música en el estado de Chihuahua. En 2015, se aplicó una normativa similar a quienes interpretaban 'narcocorridos' en eventos públicos previamente autorizados por la administración municipal. En ese entonces, la multa oscilaba entre 105 mil y 250 mil pesos, además de un arresto de 36 horas.

Estas modificaciones buscan evitar la apología de los delitos perpetrados por grupos del crimen organizado, que a menudo son el tema central de los llamados narcocorridos. Por esta razón, la medida se aplica tanto a contenido musical como audiovisual.