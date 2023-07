Prohibir los corridos y el reguetón no resolverá la violencia: Alcalde de Juárez

Las reformas que fueron aprobadas por el Cabildo de Chihuahua para sancionar a artistas y espectáculos diversos donde las canciones denigren a la mujer o promuevan la violencia contra ellas, están provocando reacciones.

El presidente de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar aseguró que no promoverá la cancelación de eventos para prohibir los corridos y el reguetón ya que no sirve de nada.

“Yo creo que no sirve de nada, no estoy de acuerdo y yo jamás promovería algo así porque no va a resolver absolutamente nada, eso no sirve de nada”, expresó.

“Si con prohibir eso se resolviera el tema de la violencia , créanme que yo sería el primero en apuntarme para eso”, subrayó en rueda de prensa.

"Esto brinca la línea de libertad de las personas para escuchar o asistir a conciertos pues si viene un artista, no es la autoridad quien decide si asiste o no", abundó el alcalde.

"Si viene un artista aquí a Juárez pues nosotros no precisó si la gente asiste o no, esa es una decisión personalísima y sinceramente no sirve de nada".

"Antes de eso se les dio permisos y es una cosa bien curiosa que se me hizo a mí, porque les dieron el permiso y luego los multaban ", aseveró El alcalde.

El dictamen que fue aprobado en Chihuahua menciona el sancionar la transmisión de canciones del género reggaetón y de los corridos tumbados, que hacen promoción a la violencia en contra de las mujeres.

