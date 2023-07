Multas de hasta 1.2 mdp en Chihuahua por poner reggaetón o narcocorridos en público

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que la sanción por reproducir públicamente audios o videos en los que se interpreten temas que expresen violencia contra las mujeres, serán acreedores de multas de hasta 12 mil UMAS, es decir, de entre 674 mil a un millón 200 mil pesos, por difundir contenido del que los géneros de reggaetón, narco corridos y corridos tumbados son un tema reiterativo.

“El máximo son 12 mil UMAS, la UMA está en 103.74 pesos, si lo extrapolamos en pesos, va de los 674 mil al millón 200 mil pesos. Es semejante a la interpretación de la apología del delito, y como ayer se aprobó la iniciativa de reforma al Reglamento de Espectáculos Públicos del Municipio de Chihuahua”, explicó Marco Bonilla.

El alcalde de Chihuahua detalló que los ingresos por ese concepto son destinados específica y obligatoriamente al Refugio para Mujeres Violentadas, y a programas de fortalecimiento para la mujer, del Instituto Municipal de las Mujeres. “Cada peso que entre por esta situación de multas, se va a ir destinado a estos dos objetivos”, aseveró Marco Bonilla

Te puede interesar: Tres conciertos en la Feria de Santa Rita acumularon casi 3 mdp en sanciones

En ese sentido, explicó que se está penalizando la tipología en cuanto a la sanción, no es por escuchar, si no por la interpretación, difusión y transmisión de contenido que vulnere a las mujeres.

“No es que tú vayas en tu carro y no puedas escuchar. La tipología es, para las estaciones de radio de la ciudad, que no puedan interpretar este tipo de canciones, porque son públicas. Lo que sancionamos es el aspecto público, no el privado. Y segundo, en aras de cumplir con el derecho constitucional de la Libertad de Expresión, -nosotros no podemos prohibir la presentación de grupos-. Lo que sí podemos hacer es sancionar la conducta de violentar, denigrar o excluir a las mujeres”, aseveró el presidente municipal Bonilla.

Foto: Instagram | @pesopluma

Subrayó que el objeto principal de esta medida, tanto de la apología del delito con los narcocorridos; como del reggaetón y corridos tumbados es denotar el nivel verbal que se maneja sobre problemáticas específicas que laceran a la sociedad.

Chihuahua Necesario consumir música sin violencia para crear sociedades más sanas: DIF Estatal

“No podemos ser hipócritas como sociedad, no podemos asustarnos, escandalizarnos de que hay 200 homicidios en el estado, y que estamos en el quinto lugar en esta situación. Y cuestionar, qué están haciendo los gobiernos, cuando los hijos están haciendo culto a los narcotraficantes y enseñándolos a que son personajes dignos de imitar. Necesitamos ser congruentes como sociedad y también como gobiernos, y si los estamos combatiendo en materia de seguridad pública, también los podemos combatir en todos los sentidos. Enseñarles a los niños, que más héroe es su papá que sale a rajarse el alma trabajando, para llevarles el pan de cada día para poderlos tener dignamente, para darles escuela, para darles una vida llena de oportunidades, y no un narcotraficante que tanto daño le hace al país”, señaló.

Así mismo, compartió que las multas que se cobran por la interpretación de narcocorridos, van destinadas directamente a albergues o refugios de los que en muchos casos, la violencia del narcotráfico, particularmente les ha arrebatado a su mamá o a su papá, y hoy están huérfanos víctimas de a esos narcotraficantes de los narcocorridos.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Y, en el caso de la violencia, no podemos escandalizarnos de que cada de siete de diez llamadas que recibimos sean de violencia intrafamiliar, muy específicamente, en contra de la mujer, cuando sexualizamos, o a través de estas canciones, hacemos ver como objetos y no como un ser humano lleno de virtudes a las mujeres, por lo menos de nuestro municipio. Nosotros estamos hablando de nuestro municipio de Chihuahua, y aquí no queremos ese tipo de conductas, me podrán decir que somos mochos pero no somos machos”, expresó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para finalizar, argumentó que la intención del Gobierno Municipal de Chihuahua es trabajar en la nueva masculinidad del municipio de Chihuahua, y que sea un entorno de orden, de paz, de seguridad, para vivir una mejor calidad de vida, en la Capital del estado.