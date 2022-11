Promueven marcha para "defender al INE", pero se deslindan del paro nacional: Madero

Luego de que se diera a conocer a través de redes sociales la convocatoria para realizar un Paro Nacional en Día Hábil, además de participar en una marcha nacional desde varios puntos de la república con la finalidad de defender al Instituto Nacional Electoral, (INE), el Senador chihuahuense, Gustavo Madero, informó que diversas organizaciones están convocando a la marcha para el domingo 13 de noviembre del presente año, pero se deslindan del paro nacional.

Indicó que organizaciones de la sociedad civil participarán en la marcha programada en defensa del Instituto Nacional Electoral, (INE), pero aclaró, que se deslindan de la convocatoria al Paro Nacional, ya que esa medida perjudicaría a la economía del país.

“Es un movimiento muy grande, muy amplio y plural de las organizaciones de la sociedad civil, y partidos políticos que se quieran sumar como por lo pronto el PAN que ya anunció sumarse, así como agrupaciones como Frente Cívico Nacional, Unidos por México, Va Por México, Ciudadanía Mx, y UNE México, que convocan a la marcha, pero no al paro nacional, ya que eso lo inventó alguien más, que se desconoce quién”, dijo el legislador en la Cámara Alta.

Se tiene previsto realizar una manifestación ciudadana en muestra de apoyo para el INE, ante la amenaza de debilitar la institución por parte del presidente López Obrador, añadió Madero Muñoz.

“Posteriormente se pretende realizar una campaña de yo defiendo al INE y al INE no se toca, en domicilio, comercios, en los vehículos, listones algún distintivo de la campaña todo esto en forma pacífica para mostrar el respaldo amplio plural y masivo que tiene la ciudadanía en la confianza que le tiene el INE, para evitar alguna modificación en la Cámara de Diputados que afecte a la institución”, refirió.

Convocan ciudadanos a marcha y paro nacional para defender al INE

Con respecto al paro nacional, el legislador dijo que es anónimo ya que no dan la cara, por tal motivo se deslindan de dicha convocatoria, ya que ninguna de las organizaciones antes mencionadas la apoya.

“Por ultimo dijo que la lectura que le da a dicha situación, es que el hecho de insistir en modificar al INE, es que no la tiene fácil, (presidente), por ello la insistencia en debilitar el árbitro para favorecer a alguien de su cercanía, lo que habla de una preocupación en el resultado, ya que no prevén que no les será favorable, y por ello quiere un árbitro que lo respalde”, concluyó.

Cabe mencionar que en la Cámara de Diputados inició el análisis de la reforma electoral, la cual tiene más de 100 iniciativas presentadas, entre ellas la enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en donde plantea sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

