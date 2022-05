Propone diputada Terrazas eliminar ley de uso obligatorio del cubrebocas

En sesión del poder legislativo, la diputada Adriana Terrazas Porras presentó una iniciativa para eliminar la ley que establece la obligatoriedad del uso del cubrebocas ante la apertura y avance sanitario respecto de la pandemia por Covid-19.

Detalló la legisladora de Morena que la propuesta busca abrogar la Ley que regula el uso obligatorio de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad Covid-19 en el Estado de Chihuahua.

Indicó que lo anterior se propone ante el avance que han tenido las políticas sanitarias contra la pandemia de Covid-19 en México y la reducción de casos de contagios y fallecimientos, así como la reapertura total en cuestión de movilidad y edificios públicos, la diputada consideró necesario permitir que sea una consideración individual el uso del cubrebocas y no una imposición.

Destacó que no se conoció sí existió alguna persona física o moral que, facultada en esta ley, fuera sancionada luego que generalmente las sanciones eran impuestas por el aforo, o falta de cumplimiento de diversas medidas sanitarias, no así por no portar cubrebocas, lo que la hace caer la ley en letra muerta.

Explicó la morenista que esta situación exhibe la cantidad de leyes a las que nos encontramos que en la práctica se quedan en desuso, por lo que se deben generar normas que puedan ser reformadas o adecuadas a la necesidad actual, o sean derogadas por quedar obsoletas.

La congresista añadió que existe la consciencia de que la pandemia no ha terminado y se debe continuar con ciertas reglas y hábitos sanitarios para no bajar la guardia; sin embargo, indicó que la ley en mención no se ha aplicado ni sola vez, ni se han creado los mecanismos para que pueda ser de auxilio a la autoridad sanitaria en el combate a los contagios.

“Hasta este fin de semana pasado se tiene información de que sólo se encontraban hospitalizadas 8 personas en toda la entidad por este motivo, lo que representa una disminución significativa en materia de contagios”, indicó la legisladora.

Agregó que, al día de hoy, el 67% de la población en el país cuenta con al menos 1 dosis de la vacuna contra el Covid, mientras que el 62% tiene todo el esquema, lo que representa 85 y 79 millones de personas.