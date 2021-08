Protestan vecinos de Santa Eulalia por corte de agua de más de 15 días

Una comitiva de vecinos de la localidad de Santa Eulalia, en el municipio de Aquiles Serdán, acudió a manifestarse ante las oficinas de la Junta Central de Agua y Saneamiento para denunciar el corte de agua por más de 15 días en la calle de la Peña Rica, a pesar de estar al corriente en sus pagos del servicio de agua potable y drenaje.

Una de las manifestantes, Sandra Sifuentes, relató que desde hace más de dos semanas les cortaron el agua a toda la calle, para obligar a unos usuarios que no han realizado su pago, afectando a aproximadamente 15 familias que sí cumplieron con el pago de su recibo y que están sin el vital líquido, en temporada de calor y pandemia Covid.

Sandra mencionó que los usuarios morosos son alrededor de siete domicilios, es decir, menos de la mitad de los que sí han cumplido con su pago.

“Venimos a pedir ayuda al doctor Ibáñez, porque estamos pagando el agua en la calle de la Peña Rica, y por gente que no ha pagado, que son como siete familias, pusieron un tapón en la línea de la calle y no hay forma que nos den el agua. Esteban Turati Muñoz, el responsable de la Junta Municipal en Aquiles Serdán, me dijo que las personas que sí pagábamos el agua, teníamos que pagar las consecuencias de las que no pagan”, manifestó.

Sandra mencionó que en algunos domicilios están pagando agua de pipa, sin embargo, en su caso, el vehículo que transporta el agua no puede ingresar hasta su casa, por lo que debe conseguir con vecinos y ella y su familia deben aguantar el calor, y la falta de agua durante la pandemia por Covid.

Por su parte, Imelda Segovia, quien también ha sido afectada, expresó que ha estado batallando muchísimo por no tener el servicio del agua, a pesar de estar al corriente en los pagos.

Fotos: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Nos están presionando para que nosotros hablemos con los vecinos y que paguen, pero ese no es nuestro trabajo. Lo que queremos es que nos den el servicio. Tuvimos que pedir pipas, en la casa somos cinco personas, de las cuales son dos niños, usamos el agua de la pipa para los baños, la ropa. Pero para la comida de ahí pues no, porque es agua de pipa. Tenemos tiempo batallando que se corta el servicio porque los vecinos que no pagan no se ponen al corriente, pero no es nuestro trabajo hacer que paguen”, expresó Imelda.

Para finalizar, otros manifestantes mencionaron que Esteban Turati Muñoz, los hizo que liquidaran el pago por el servicio, a cambio de proveer de agua potable cada tercer día, en un horario de 3:00 a 9:00 de la mañana, sin embargo, en lugar de cumplir con lo prometido, canceló la línea colocando un tapón.