¿Qué es la violencia vicaria? Mujeres cuentan sus dolorosas experiencias

Las sobrevivientes de la violencia vicaria son consideradas con este adjetivo debido a que muchas de ellas no sobreviven, puesto que muchas personas no saben que este tipo de violencia tiene un nombre y las víctimas no son reconocidas como tal, por ello está tarde en el Congreso del Estado se llevó a cabo el ABC de la violencia vicaria para visibilidad y concientización de este problema.

Adriana Terrazas, la Presidenta del Congreso del Estado comenzó la intervención agradeciendo la presencia de las distinguidas invitadas del presídium, así como las militantes de grupos feministas que se unen a este movimiento para tipificar la violencia vicaria.

“La violencia vicaria es un sinónimo de uno de los más terribles males que laceran a las mujeres” señalo la diputada deseando que este tipo de eventos ayude a que se a más visibles los resultados para las mujeres, pues “es lamentable y purgatorio” que ya se hayan hecho 5 iniciativas, conjuntar esfuerzos para tipificar la violencia vicaria en nuestro estado.

Mujeres chihuahuenses que sufren de este tipo de violencia, se presentaron en esta intervención para contar sus historias, como Roberta Gutiérrez, empezó con palabras de Rebeca Lein “cuéntanos bien, somos miles, en pie de luchas porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no nos acusen de violencia, estamos en defensa, ya no somos indefensas”, al filo de las lágrimas comentó la sobreviene de la violencia vicaria, cuando en marzo su hija adolescente fue sustraídas su hogar, “siempre romantice la paternidad” comenzó la joven madre con su historia la cual se dio cuenta que su hija ya no estaba con ella, “yo no quería pelear porque estaba ocupada en la crianza, en mi trabajo y como activista feminista”, cuenta Roberta este hombre trabajo en la psique de su hija para convencerla de irse con él, cuando solo se habían visto 50 días en los últimos 10 años.

Consiguió una resolución en menos de cinco días de la sustracción, sin embargo, las conexiones de este hombre lo ayudaron a mantenerse nueve semanas más para la restitución de la custodia de su hija; parte de las mentiras dichas por el hombre fueron que Roberta tenía un brote psicótico que la hacía peligrosa para ella misma y su hija.

No obstante, gracias a la aboga Rosa María Sáez quien trabaja arduamente por los derechos de las mujeres; comento en su intervención que por el estigma de ser las grandes madres de familia es que dejamos de lado el ser mujeres, “cuando en la maternidad nos pega es algo que desmorona”.

Cultura patriarcal coloca a la mujer en un plano de desigualdad histórica, que pone a las mujeres en una posición para demandar a las instituciones por la poca visibilidad que se le da a este tipo de violencia.

El ejercicio de poder que han ejercido los varones a las mujeres han quedado evidenciados, lo cual a dado pie para diferentes leyes en favor a la mujer, como la tipificación del feminicidio. Es un acto que puede llegar hasta la muerte.

La violencia vicaria y feminicidio son parecidos en el punto de que ambos tienen como objetivo el perjudicar a la mujer, muchas personas las toman por exageradas siendo que son las mujeres quienes tienen los tribunales llenos de denuncias de violencia impartida por el hombre hacia la mujer.

En la ley contra la violencia vicaria, debe especificarse que es para la protección de la mujer, no una persona o un progenitor pues esto llevaría a que fueran las mujeres violentadas quienes terminen en las cárceles.

Elisa Celis, la Co-fundadora del Frente Nacional contra violencia quien sigo buscando que se le regresen a sus hijos desde el 2019 tras haber sido sustraídos por el progenitor tras haberlos llevado de “vacaciones”

México es uno de los países con más violencia vicaria del mundo, Celis señala que esta violencia no comienza con la sustracción de los hijos, sino que es la violencia vivida en el hogar como puede ser la psicológica o económica, seguida por la vicaria y la institucional.

Celis tiene 195 procesos legales, debido a la violencia institucional que sigue sufriendo de parte de las instancias que la ignoran en sus denuncias, aún llevando la evidencia que le exigen no le han brindado la resolución de los casos que ha metido.

La violencia vicaria es un tipo de violencia de género, el cual se ejerce sobre los hijos en son de afectar a la mujer, la psicóloga argentina Sonia Vaccaro lo define como un acto cometido del hombre contra la mujer el cual suele expresarse a través de amenazas, llegando hasta el feminicidio o infanticidio.

Suelen darse estos casos cuando el hombre amenaza verbalmente a la mujer, advirtiendo a sus parejas que si los demandan por pensión alimenticia o algún otro derecho, las consecuencias serán sufridas por los hijos.

Algunas de las formas más visibles de este tipo de violencia es cuando los menores son sustraídos de sus hogares con su madre o bien, denuncias en contra de la madre con el único objetivo de remover la custodia de los hijos como castigo.

En el presídium estuvieron la diputada Adriana Terrazas Porras Presidenta del Congreso del Estado; Elisa Celis Co-fundadora del Frente Nacional contra violencia; y Rosa María Sáez, abogada feminista; Paola Ruiz, psicóloga feminista.