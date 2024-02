¡Qué ofertón! Familia de Janos se gana un combo millonario de vehículos en un sorteo

Una familia originaria de Janos en el estado de Chihuahua, ganó un combo de cinco vehículos que se realizó en el estado de Sonora, el cual fue entregado durante la tarde del viernes en aquella entidad.

Se trata del sorteo número 171 que realiza la página llamada Sorteo Salazar, donde la familia originaria de Janos, fue la afortunada de ganar el sorteo con base a los números de la lotería del combo valuado en cerca de 8 millones de pesos en cinco vehículos entre los que se encuentran dos todo terreno.

De acuerdo a lo expuesto en el sorteo, la familia se ganó un vehículo deportivo Charger Hellcat 2023, una Ford Raptor R 2023, una Sierra 2023, una cuatrimoto Can Am 2023 y un Can Am Gorila 2023, además de un remolque para trasladar el último vehículo todo terreno.

Foto: Sorteo Salazar

El sorteo tenía más de 60 mil números a un bajo costo, que ronda entre los 180 pesos por boleto, con los cuales se pueden hacer participes a esta rifa de las unidades que promocionaron en el estado de Sonora.

Los ganadores en compañía de los diferentes familiares, acudieron a recibir su premio y posteriormente se trasladaron a Janos, donde son originarios y donde esperan disfrutar de estos vehículos que lograron ganar con el número ganador del sorteo.

En redes sociales existen varias páginas que realizan este tipo de sorteos, sin embargo existen algunas páginas similares que realizan fraude, aprovechando de la confianza que ha depositado las personas para participar en los mismo.