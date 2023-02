"Quienes defendemos la democracia no permitimos que se elimine el INE": Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, asistió a la concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), donde destacó que siempre estará a favor de este organismo.

"Estamos agradecidos con los chihuahuenses porque sabemos luchar y dar la batalla cuando se trata de cuidar a nuestras instituciones; así lo hicimos muchas décadas", declaró.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Recordó que siendo apenas una niña acudió a defender la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y que, con el apoyo de muchas personas se logró avanzar en la construcción de las instituciones, en cuidar el voto -el derecho político más importante que tenemos como ciudadanos-, por lo que destacó que no puede permitirse que se perjudiquen dichos avances.

"Ya nosotros hace muchas décadas dimos la muestra y vamos a seguir dando la muestra que lo vamos a defender", declaró.

Campos Galván indicó que el presidente Andres Manuel López Obrador, sabe muy bien de dónde viene ella, y cuáles son sus valores, por lo que no era sorpresa que asistiera a este evento.

"Si no hay INE, si no hay elecciones libres, si no hay piso parejo, no hay más nada", expuso, y agregó que siempre será un peligro para México la eliminación de instituciones.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

"Más allá de partidos, más allá de ideologías, son las causas que cada uno tiene. Quienes defendemos la democracia no permitimos que se elimine el INE", abundó.

