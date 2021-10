¿Quieres morirte hoy mismo?; expareja ejercía violencia y amenazas

"Nunca tuve tantas ganas de matarte, de dispararte el último tiro yo mismo en la cabeza, de sentir tu sangre calientita. Es lo que voy a hacer no me importa lo que me pase" eran parte de los mensajes amenazantes que enviaba Edgar Iván L.G. a su ex pareja Karen, quien ya no quería hablar con el por diversas cuestiones sentimentales.

Karen temía por su vida, ya que en repetidas ocasiones, fueron los mensajes que le enviaba con amenazas, incluso con un arma de fuego que supuestamente había comprado por 11 mil pesos, todo sin importar ser descubierto por cualquier autoridad, pues incluso ya sabía el tiempo que podía pasar en prisión.

Foto: Ricardo Holguín | El Heraldo de Chihuahua

"Si no me contestas lo que tengo preguntándote hace 3 días, te juro por el niño que no llegas a tu cumpleaños, puedo hacerlo yo mismo o mandar a alguien más, cuando lea esto el MP o el Juez será muy tarde" fue parte se los mensajes que enviaba a Edgar a Karen como parte de la violencia psicológica que ejercía. Edgar era trabajador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la Comisión de Honor y Justicia.

Foto: Ricardo Holguín | El Heraldo de Chihuahua

Ayer, agentes de la Unidad de Delitos Contra la Familia, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Edgar Iván L. G., por ejercer violencia psicológica en contra de su expareja, hechos por los que será presentado ante un juez.

Las agresiones en contra de la víctima por parte del acusado iniciaron desde el mes de febrero del año 2018, cuando por medio de mensajes de texto a través de correo electrónico y de la red social de Facebook, la amenazó en repetidas ocasiones con dañarla físicamente hasta acabar con su vida y hacerle daño a su familia.