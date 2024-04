Comienzan campañas candidatos de México Republicano en Vistas Cerro Grande

Juan Carlos Hernández, dirigente estatal del Partido México Republicano y el dirigente municipal, Valentín Torres, acompañaron esta tarde a los candidatos para diputados y presidencia municipal, al arranque oficial de la campaña, donde señaló que han tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía.

Con casi 300 personas, la campaña electoral de los candidatos Hilda Sánchez como presidenta municipal, Verónica Ríos diputada local distrito 12, Irma Burciaga diputada local distrito 15, Pancho Márquez diputado local distrito 16, Abdo Reyes diputado local distrito 17 y Jacky González diputada local distrito 18, dió inicio a las 6:15 de la tarde en el Centro Deportivo de Vistas de Cerro Grande.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Hernández comentó que se diferencian en otros partidos en el planteamiento de sus principios básicos en defensa de la vida, de la familia, de la libertad y de la propiedad, “somos un partido pro empresarial, creemos que el mejor programa social que debe existir debe ser el empleo y que la gente tenga para sostenerse y ser feliz”, expresó el dirigente estatal.

Por su parte, Pancho Márquez diputado local distrito 16, quien estuvo como anfitrión en este evento, debido a que se trataba de su Distrito, comentó que el objetivo de realizar esta campaña en el Centro Deportivo de la colonia Vistas Cerro Grande para conocer de primera mano las problemáticas y angustias que cargan los ciudadanos y poder incluirlo en sus propuestas, para que cuando gane sea de lo primero que se resuelva.

“El diputado tiene que estar representando a su gente, tiene que ayudarles a gestionar, tiene que ver qué opinión tienen sobre qué leyes, que modificar o qué leyes se tienen que crear, pero siempre es en base a que la gente nos diga”, comentó el candidato a diputado.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Añadió que, aunque es verdad que no tienen experiencia en la política, si la tienen administrando negocios, por los aseguro que saben identificar cuando a la gente le falta algo, “sabemos que le hace falta apoyo a las madres de familia con las guarderías, que no tienen dónde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar tranquilamente; sabemos que los parques de toda la ciudad están abandonados, que hay muchas calles sin pavimentar”.

Márquez señaló que de ganar, los recursos se utilizarían en las escuelas, en las áreas verdes y en actos que beneficien a los ciudadanos y a sus familias para que tengan una vida más tranquila y orgullosa.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, Hilda Sánchez, quien se encuentra como candidata para la presidenta municipal, mencionó que este evento se realizó no solo para hablar de sus propuestas para con el pueblo, sino que se trata de convivir con la gente y avisarles que se encuentran al pendiente de sus necesidades y que, más que querer dar discursos, quieren escuchar a la ciudadanía.

“Nos hemos dado la tarea de estar colonia tras colonia, viendo la necesidad, porque algunas están olvidadas ya por varios años, entonces nos hemos dado una tarea de escuchar a la gente antes de que nos escuchen, de no prometer lo que no podemos cumplir”, señaló la candidata a la alcaldía de Chihuahua.

“Yo lo sé, no es tarea fácil, pero académicamente me siento preparada y lo que yo no sepa, creo que tengo un equipo de primera en cuanto lo demás se necesita, me están apoyando y vamos a salir adelante”, finalizó Sánchez.