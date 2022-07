Realiza Imss Jornada para la Continuidad de Servicios

Este fin de semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua lleva a cabo la Novena Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios, con el objetivo de atender el diferimiento ocasionado por la pandemia de Covid-19.

El titular del IMSS en la entidad, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, informó que se realizan consultas programadas de las especialidades se Otorrinolaringología, Urología, Oncología, Fisiatría, Geriatría, Medicina interna y Ortopedia. Además de cirugías generales y de Ortopedia.

Las actividades se llevan a cabo en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Morelos”, en Chihuahua; Hospital General Regional (HGR) No. 66; y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6, ambos en Ciudad Juárez.

Bonilla y Calderón reconoció el esfuerzo y dedicación de cada uno de los trabajadores de las diferentes categorías, que cada fin de semana se suman a esta importante estrategia en beneficio de las y los derechohabientes.

Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene, para protección de pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Por último, recordó que este programa es parte de la estrategia “Con el Águila Bien Puesta”, que se realiza de manera simultánea en de Covid-19.