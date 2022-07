Sufren habitantes de la Sierra Tarahumara rezago en salud

Desesperados por la falta de atención en servicios indispensables, habitantes de del poblado de Témoris, municipio de Guazapares, denunciaron públicamente el rezago, principalmente en el área de salud, lo que ha complicado la condición de personas que padecen enfermedades crónicas por la carencia de medicamento y atención médica adecuada.

Si bien la Delegación de programa de Bienestar ha trascendido que se ha dotado de lo esencial a los habitantes de la sierra chihuahuense, algunos inconformes, quienes pidieron el anonimato, afirmaron que personal médico asignado por el Insabi, omite la atención a personas que acuden a la clínica de Témoris procedente de rancherías alejadas del poblado, sin que haya alguna justificación para no brindar la atención.

“La pobre gente que baja de las rancherías a atenderse con el médico, sufren mucho por que duran horas para llegar y todo para no ser atendidos por el doctor, es algo inhumano que no tiene por qué pasar, una vez una mujer que iba a dar a luz, tuvo que irse hasta San Juanito a parir haya porque aquí no la quisieron atender”, denuncia uno de los habitantes de Témoris.

Además, señalaron que por años la inseguridad que se vive en la región serrana ha originado rezagos en varios servicios, aunque por temor, dijeron que no denuncian las arbitrariedades de las autoridades que no hacen nada por mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Aunque reconocieron que actualmente existe tranquilidad por la presencia de un importante número de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SSPE, Guardia Nacional y Agencias Estatal de Investigación, temen que la inseguridad regrese al retirarse las corporaciones tras determinado tiempo, por lo que solicitaron al gobierno la permanencia de las fuerzas del orden.

Asimismo, señalaron que luego de carecer de personal médico por el temor que pasantes de medicina tenía de prestar sus servicios en comunidades rurales, en la actualidad se cuenta con doctores para la atención de la comunidad, sin embargo, lamentaron que el servicio sea deficiente por la carencia de insumos y medicinas.