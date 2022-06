Realiza IMSS Séptima Jornada Nacional de Servicios Ordinarios

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, lleva a cabo la Séptima Jornada Nacional de Servicios Ordinarios para atender cutas y cirugías que han sido diferidas a raíz de la pandemia del Covid-19, por lo que este fin de semana se atenderá a derechohabientes en distintos hospitales.

El IMSS informó que de manera simultánea, se atiende en hospitales del régimen ordinario de la Institución, y estos son el Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”, ubicado en la capital; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6; HGZ No. 35, en Ciudad Juárez; en HGZ No. 16, en Cuauhtémoc; y en el HGZ No. 23, en Hidalgo del Parral.

Dicha atención, forma parte de la estrategia “Con el águila bien puesta”, a partir de la cual se han ofrecido los servicios en siete jornadas que hasta el día de hoy ha implementado el IMSS en varios municipios.

Las jornadas de servicios ordinarios, se han ofrecido en fines de semana anteriores, las jornadas de recuperación con médicos especialistas / Foto: Cortesía | IMSS

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La institución enfatizó en que las jornadas médicas, se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

De igual forma, recordó que además de las jornadas de servicios ordinarios, se han ofrecido en fines de semana anteriores, las jornadas de recuperación con médicos especialistas, esto, debido a que las consultas para personas con alguna enfermedad crónica o padecimiento que requiera la atención de un especialista, se recuperen.